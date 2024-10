Segundo turno deve ser de conversa e conquista de novos eleitores, avalia Éder Mauro

Para a disputa do segundo turno para a Prefeitura de Belém, o candidato delegado Éder Mauro revelou que já está em diálogo com lideranças de outros partidos para conseguir apoio e conquistar novos eleitores. Ele diz que se mantém confiante e espera obter um bom resultado no dia 27 de outubro, quando os eleitores voltam às urnas para a decisão final. A declaração foi dada durante uma coletiva à imprensa, nesta segunda-feira (07/10), no comitê do candidato.

“Vamos conversar com os eleitores do Thiago Araújo, do Jefferson Lima, e de todos os demais, até mesmo aqueles que pensam diferente da gente ideologicamente. Nós vamos estar conversando e de portas abertas a todos, para que a gente possa somar e ganhar a eleição no segundo turno. Estamos em conversa com alguns candidatos, independente das lideranças desses candidatos, que já têm nos procurado já se prontificando a estar do nosso lado”, contou Éder Mauro.

O candidato destacou que, se eleito, pretende manter uma gestão equilibrada e com diálogo entre governo estadual e presidência. Sobre a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, o delegado apontou que o encontro internacional vai ser uma oportunidade para dialogar com lideranças internacionais e tratar de sustentabilidade e desenvolvimento.

“Eu tenho certeza que a COP vai me dar oportunidade, como prefeito, de sentar com os cientistas internacionais, líderes internacionais, para discutirmos a questão do clima e do meio ambiente, sempre colocando a questão do equilíbrio para que essas soluções não venham tirar o progresso da nossa grande Belém.”

Ele declarou que os recursos da COP devem ser usados para deixar um legado para os belenenses. “Cada centavo será rigorosamente investido em cada homem e cada mulher de Belém.”

Após a votação realizada no último (06/10), Igor Normando (MDB) recebeu 359.904 votos, ou seja, 44,89% dos votos válidos, enquanto que o delegado Éder Mauro alcançou um total de 252.455 votos, chegando a 31,48% dos votos válidos. Os dois candidatos seguem para o segundo turno em Belém, eliminando o atual prefeito Edmilson Rodrigues, que buscava a reeleição. A capital paraense registrou o total de 798.916 votos válidos, 16.307 votos brancos, representando 1,93% do total, e os votos nulos somaram 25.373, equivalendo a 3,01 %.