Saiba a agenda dos 9 candidatos à prefeitura de Belém nesta quinta-feira (26/9)

Delegado Éder Mauro - PL

8h30: Caminhada no Bengui, com concentração atrás do Parque Shopping

Tarde: Reunião com lideranças femininas



Delegado Eguchi - PTRB

9h: Caminhada na Feira do Guamá, com concentração na rua Silva Castro com a avenida José Bonifácio

17h: Entrevista para emissora de rádio.

19h: Reunião nos bairros - Encontro no final da rua Osvaldo de Caldas Brito, perto do Portal da Amazônia

Edmilson Rodrigues - PSOL

9h: Caminhada no bairro da Terra Firme

13h: Assinatura da carta compromisso “Criança é Prioridade”

14h: Compromissos administrativos

17h - Caminhada no bairro do Guamá



Igor Normando - MDB

9h: Caminhada na Vila da Barca, com concentração na travessa Cel. Luiz Bentes coma avenida Pedro Álvares Cabral

13h: Assinatura da carta compromisso com o Movimento Rede Nacional Primeira Infância - Agenda 227, , também, da carta compromisso para a garantia da Segurança Alimentar, e da carta compromisso com a política de IST/AIDS e Hepatites Virais em Belém.

17h: Arrastão do 15 no Castanheira, na rua Joaquim Fonseca com a rua 25 de Janeiro.

20h: Visita à Ceasa, na Estrada do Murutucum, Km 4, s/n.

Ítalo Abati - NOVO

7h30 / 9h: Entrevista para emissora de rádio.

10h / 11h: Entrevista para emissora de rádio.

15h / 18h: Ação de distribuição de cartões da campanha no Bairro do Tenoné.

Jefferson Lima - Podemos

11h: Entrevista para emissora de TV.

17h: Caminhada no bairro do UNA

20h: Visita aos apoiadores do bairro da Pedreira

Raquel Brício - UP

9h: Reunião de campanha

11h: Gravação de materiais de campanha

16h: Reunião com apoiadores na Pratinha

Thiago Araújo - Republicanos – Não enviou informações

Well Macedo - PSTU

9h: Conversa com os moradores do Projeto de Assentamento Paulo Fonteles, em Mosqueiro

13h: Entrevista para emissora de TV, pela web.

22h: Entrevista para emissora de TV.

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.