Saiba a Agenda do dia dos candidatos à prefeitura de Belém, nesta terça-feira (24/9)

Delegado Éder Mauro - PL

Manhã: Caminhada na Pratinha e no conjunto Cordeiro de Farias

Tarde: Reunião com a liderança jovem do PL.

Delegado Eguchi - PTRB

9h: Caminhada na Feira da 25.Tarde: Gravação de vídeos para campanha

19h: Reunião com apoiadores do Tapanã, na avenida Perimetral, 225.

Edmilson Rodrigues - PSOL

8h30: Caminhada no Barreiro

11h e 14h: Compromissos administrativos

19h: Plenária do Partido dos Trabalhadores (PT).

Igor Normando - MDB

9h: Caminhada em Águas Lindas, com concentração na travessa Terceira com o conjunto Verdejante I

11h: Entrevista ao vivo para emissora de TV.

17h - Arrastões do 15 no Umarizal, com concentração na avenida Pedro Miranda próximo do canal da travessa Antônio Baena; e no UNA/ Carmelândia, com concentração na Passagem dos Comerciários, 32.

Ítalo Abati - NOVO

14h / 15h: Reunião junto à equipe de campanha para ações de distribuição

16h / 18h: Ação de distribuição de cartões de campanha nos bairros da Campina, Marco e Nazaré.

Jefferson Lima - Podemos

12h: Entrevista ao vivo para o telejornal JL1, da TV Liberal

15h30: Entrevista ao vivo para podcast

17h - Caminhada no bairro da Sacramenta.

Raquel Brício - UP

9h: Reunião com a coordenação de campanha

15h: Entrevista para portal de jornalismo22h: Entrevista para emissora de TV.

Thiago Araújo - Republicanos

Manhã: Entrevista para emissora de Rádio.

Tarde: Sessão e despachos na Alepa.

Noite: Caminhada no bairro da Terra Firme.

Well Macedo - PSTU

6h30: Panfletagem no conjunto Panorama XXI

18h: Assinatura de ‘carta compromisso’ com plataforma de Educação.

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.