Raquel Brício defende criação de estatal de transporte e ensino integral para Belém

Entrevista com os candidatos à prefeitura de Belém, realizada pela TV Liberal, ouviu nesta quinta-feira (19/9), a representante do partido Unidade Popular (UP), Raquel Brício. A candidata destaca a criação de uma empresa municipal de transporte público e a implementação do ensino integral como parte das suas medidas principais. Ela acredita que já existem valores, atualmente não captados pela prefeitura, que ficam com o empresariado e que podem subsidiar a criação da estatal.

A candidata explica que no cenário atual, a prefeitura perde valores essenciais para as empresas que operam o transporte público na capital paraense. Assim, ela defende a criação de uma estatal para que o município assuma a responsabilidade pelo serviço, ao invés de terceirizar a demanda. “A prática mostra que isso (terceirização) não é um modelo que funciona porque os empresários tratam apenas como lucro o que deveria ser direito”, afirma. Ela ainda destaca que a sua proposta inclui o direito do passe livre para estudantes e desempregados, e catraca livre aos domingos.

Brício também dá atenção ao segmento da educação, onde planeja implementar o ensino de tempo integral, caso seja eleita. Além das consequências diretas de investir em educação de base, ela explica que o objetivo é também ajudar mães, que, como afirma, “precisam abrir mão do estudo ou trabalho por terem onde deixar os seus filhos”.Sobre o custo operacional para tornar sua proposta viável, ela defende que investir em educação nunca traz perdas.

“A educação, assim como a saúde, é uma área que quanto mais a prefeitura gasta, mais ela recebe financiamento federal, então ela pode ter ainda mais investimentos, de acordo com o quanto ela faz atuações nessas áreas”, pontua.

Saúde e moradia

Na saúde, a candidata pretende eliminar o déficit de profissionais e garantir o pagamento do piso nacional da enfermagem. Para financiar essa iniciativa, ela destaca que “o dinheiro já existe”, mas ainda é importante cortar excessos que hoje prejudicam a receita da cidade. “Acabar com o lucro das empreiteiras e das terceirizadas, que é algo que consome bastante o orçamento das prefeituras, assim conseguindo investir e valorizar o servidor público também”.

Outro ponto sensível das suas propostas, é a questão da moradia, pela qual a candidata já demonstra proximidade na sua trajetória de militância. Ela relembrou uma desapropriação recente na cidade, onde havia famílias abrigadas reivindicando moradia. Brício propõe desapropriar espaços obsoletos e investir na construção de mais conjuntos habitacionais.

“Nossa proposta é não só construir conjuntos habitacionais, mas também fazer a desapropriação de imóveis abandonados sem função social, de acordo com a lei, com o estatuto da cidade e o princípio da função social da propriedade”, conclui.