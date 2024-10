Quais pesquisas eleitorais serão divulgadas na véspera do 2º turno?

Neste sábado, 26, véspera do segundo turno das eleições municipais, os principais institutos do País vão divulgar pesquisas de intenção de voto. Os levantamentos vão mostrar o cenário eleitoral nas 15 capitais e em outras cidades dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Bahia, onde os eleitores vão voltar às urnas neste domingo, 27.

Os institutos que vão divulgar pesquisas na véspera da eleição são AtlasIntel, Datafolha, Real Time Big Data e Quaest. O Datafolha vai apresentar o cenário eleitoral em Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo. AtlasIntel e Quaest vão divulgar levantamentos em todas as 15 capitais.

A Quaest também vai mostrar como está o cenário eleitoral em Piracicaba e Ribeirão Preto, duas das 18 cidades de São Paulo que terão segundo turno. Em Niterói (RJ) e em Aparecida de Goiânia (GO) estão previstos levantamentos produzidos pela AtlasIntel. A única pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada na véspera do pleito será em Camaçari, na Bahia.

Aracaju (SE)

AtlasIntel

Quaest

Aparecida de Goiânia (GO)

AtlasIntel

Belém (PA)

AtlasIntel

Quaest

Belo Horizonte (MG)

AtlasIntel

Quaest

Datafolha

Camaçari (BA)

Real Time Big Data

Campo Grande (MS)

AtlasIntel

Quaest

Cuiabá (MT)

AtlasIntel

Quaest

Curitiba (PR)

AtlasIntel

Quaest

Fortaleza (CE)

AtlasIntel

Quaest

Datafolha

Goiânia (GO)

AtlasIntel

Quaest

João Pessoa (PB)

AtlasIntel

Quaest

Manaus (AM)

AtlasIntel

Quaest

Natal (RN)

AtlasIntel

Quaest

Niterói (RJ)

AtlasIntel

Palmas (TO)

AtlasIntel

Quaest

Piracicaba (SP)

Quaest

Porto Alegre (RS)

AtlasIntel

Quaest

Porto Velho (RO)

AtlasIntel

Quaest

Ribeirão Preto (SP)

Quaest

São Paulo (SP)

AtlasIntel

Quaest

Datafolha