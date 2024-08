PSTU anuncia Wellingta Macedo como candidata à Prefeitura de Belém

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) oficializou a candidatura de Wellingta Macêdo e Airton Moraes para a Prefeitura de Belém, na noite desta sexta-feira (02/8), em convenção na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belém, na travessa 9 de Janeiro, no bairro de São Brás.

O evento contou com militantes da legenda e representantes de entidades de trabalhadores, como da Corrente Socialista de Trabalhadoras e Trabalhadores (CST-UIT), organização política que reúne sindicatos e ativistas, na capital paraense.

“A gente se apoia nas organizações que a classe trabalhadora constrói. Temos o apoio de movimentos de classes trabalhistas. O PSTU não faz coligação com nenhum empresário, nem com partidos da direita e nem da esquerda", afirmou Wellingta. E acrescentou: "Mas vamos nos apoiar nos bastiões da classe trabalhadora, setores que apoiam e estão declarando votos à nossa chapa”.

Wellingta tem 44 anos, é educadora social e ativista do Movimento Nacional Quilombo Raça e Classe. Ela tem como vice o farmacêutico Airton Macedo, que cursa mestrado na Universidade Federal do Pará (UFPA) e é dirigente do Coletivo Rebeldia.

O PSTU tem dois candidatos à Câmara Municipal de Belém: a professora aposentada da rede pública estadual, Socorro Gomes, dirigente do movimento Mulheres em Luta, e o operário da construção civil Seu Alex, um homem trans que também é dirigente sindicalista.

Wellignta já foi candidata duas vezes pelo partido. A primeira em 2016, à vereança; e a segunda em 2022, à deputada federal. Airton Macedo estreia este ano em disputas eleitorais.