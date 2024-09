'Provei maconha uma vez na adolescência e deu dor de cabeça danada', diz Boulos em embate com Marçal

Candidatos à Prefeitura de São Paulo voltaram a se encontrar, na manhã desta segunda-feira (30.09), em um novo debate, dessa vez promovido pela Folha de S. Paulo e Portal UOL. Durante o programa, Pablo Marçal (PRTB) questionou Guilherme Boulos (PSOL ) se ele já havia usado maconha ou cocaína.

O candidato do PSOL respondeu que usou maconha uma vez, na adolescência, e que nunca experimentou cocaína. "Maconha só, eu provei uma vez, mas na adolescência. Nunca mais. Deu uma dor de cabeça danada", respondeu Boulos.

Mais uma vez, o psolista precisou rebater insinuações do candidato do PRTB de que teria usado cocaína. No debate desta segunda, Marçal afirmou que faria uma revelação envolvendo o Hospital do Servidor e Boulos citou o período que teve depressão. "Quando ele cita o Hospital do Servidor, ele está se referindo a um período quando, com 19 anos, eu enfrentei uma depressão crônica. Nunca disse isso publicamente, porque não cabe, e fiquei alguns dias no Hospital do Servidor", declarou.