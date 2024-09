Datafolha: Nunes (27%) e Boulos (25%) seguem na liderança e Marçal (21%), em terceiro

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (26) sobre intenção de voto para prefeito de São Paulo mostra Ricardo Nunes (MDB) com 27%, Guilherme Boulos (PSOL) com 25%, e Pablo Marçal (PRTB) com 21%. As informações são do G1.

Nunes e Boulos estão tecnicamente empatados na liderança da corrida eleitoral, com uma margem de erro de dois pontos percentuais. Marçal, que teve uma oscilação positiva de dois pontos em comparação com a pesquisa anterior, permanece em terceiro lugar, aproximando-se do candidato do PSOL, embora um empate entre eles seja considerado improvável, de acordo com a Folha.

VEJA MAIS

A pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo, realizada entre 24 e 26 de setembro e encomendada pela "Folha de S.Paulo", é a primeira após a agressão sofrida pelo videomaker Nahuel Medina durante um debate na segunda-feira (26). Entrevistando 1.610 pessoas acima de 16 anos, a pesquisa apresenta uma margem de erro de 2 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral tem o protocolo SP-06090/2024.

Veja os números:

Ricardo Nunes (MDB): 27% (eram 27%)

Guilherme Boulos (PSOL): 25% (eram 26%)

Pablo Marçal (PRTB): 21% (eram 19%)

Tabata Amaral (PSB): 9% (eram 8%)

Datena (PSDB): 6% (eram 6%)

Marina Helena (Novo): 2% (eram 3%)

Bebeto Haddad (DC): 0% (era 1%)

Ricardo Senese (UP): 0% (era 0%)

João Pimenta (PCO): 0% (era 0%)

Altino Prazeres (PSTU): 0% (Não foi citado na pesquisa anterior)

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Indesicos : 3%