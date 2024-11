Prefeitos eleitos no Pará serão recebidos pelo governo do Estado nesta segunda, em Belém

Os prefeitos e prefeitas eleitos nos 144 municípios do Pará em 2024 serão recebidos pelo governador do Estado, Helder Barbalho, e pela vice-governadora, Hana Ghassan, nesta segunda-feira (25). Os nomes escolhidos pela população nas eleições municipais governarão suas respectivas cidades entre 2025 e 2028. O encontro será no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.

Troca de experiência e colaboração

Segundo o governo estadual, a proposta da agenda é qualificar os novos mandatários eleitos para o mandato dos próximos quatro anos com palestras sobre os desafios a serem enfrentados, promovendo troca de experiências e esclarecimentos para uma gestão qualificada.

VEJA MAIS

Este será o primeiro encontro realizado pelo governo estadual com os gestores municipais eleitos e reeleitos dos municípios paraenses e que, ainda no primeiro ano de gestão, irão vivenciar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém no mês de novembro.

Além disso, o evento é uma demonstração do desejo de trabalhar de forma integrada e colaborativa, para garantir o acesso da população a programas e ações, além de fortalecer a gestão pública.

Governo federal

Com a coordenação da Secretaria de Relações Institucionais e o apoio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), e em parceria com a Caixa Econômica Federal, o governo federal promove encontros regionais nos 26 estados da Federação.

Essas programaões têm como objetivo apresentar aos prefeitos e prefeitas dos mais de cinco mil municípios a estrutura do governo federal, o Manual de Transição do governo federal e o Painel Municipalista, recém-lançado.

Caberá ao MGI fazer a apresentação deste último, que reúne, de forma simplificada, informações estratégicas de cada município brasileiro sobre o transferegov.br e outros serviços também oferecidos pela Pasta, como aqueles relacionados ao patrimônio da União, as contratações públicas e à rede gov.br.

Segundo a diretora de Transferências e Parcerias da União, Regina Lemos, o acolhimento aos novos eleitos é importante, não apenas para recebê-los, mas contextualizá-los em programas que já estão em andamento, além de disponibilizar o apoio e parceria do governo federal aos municípios.