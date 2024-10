MDB lidera em prefeitos e vereadores eleitos; PL teve queda nas duas pontas

O pleito eleitoral deste ano terminou com um resultado positivo para o partido do governador do Pará, Helder Barbalho. O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) alcançou a liderança nas prefeituras e câmaras do Estado, somando 85 prefeitos eleitos pela sigla e mais 456 vereadores, sendo o partido com os maiores números, nos dois casos. Os dados foram divulgados pelo Poder 360, com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na comparação com a eleição municipal anterior, em 2020, houve um crescimento na representatividade do MDB. Naquela época, ao final do segundo turno, a legenda conquistou a eleição de 61 prefeitos e 361 vereadores no Pará. Durante a festa da vitória do prefeito eleito em Belém, Igor Normando (MDB), o presidente estadual do partido, ministro Jader Filho, comemorou os números alcançados.

Para o cientista político Rodolfo Marques, o crescimento do MDB nas eleições municipais se deve muito à presença e à influência política do governador Helder Barbalho. “Ele foi cabo eleitoral em várias cidades, em especial Belém e Santarém, onde houve segundo turno. Também conseguiu vitórias significativas em vários outros municípios: 85 dos 144. É uma variável importante”, ressalta.

Quanto ao aumento da presença no Parlamento, o especialista diz que a realidade local de cada cidade influencia nos resultados, mas, a presença do governador tanto in loco quanto nas redes sociais, apoiando seus candidatos, foi “extremamente importante”. “Considerando não só o MDB, mas os outros partidos da base de apoio, o próprio governador falou em 141 dos 144 municípios. Então, de prefeitos de oposição, em tese, haverá somente em Ananindeua, Marabá e Parauapebas”, afirma.

PL perde força

Na outra ponta, o Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, perdeu espaço nas eleições municipais de 2024. De 16 prefeitos que tinham mandato pela sigla, o número passou para apenas um; e a quantidade de vereadores mudou de 169 para 59. Segundo Rodolfo Marques, o ex-presidente teve pouca interferência nas eleições do Pará.

“Ele chegou a estar em Santarém no segundo turno, para apoiar o seu candidato JK do Povão, que acabou sendo derrotado, e ganhou em um colégio eleitoral importante no interior do Estado, um dos cinco maiores colégios eleitorais do Pará, mas a extrema direita perdeu força, embora tenha tido competitividade em Belém, com Éder Mauro e tenha tido alguns nomes importantes também no interior, mas não teve tanta repercussão”, avalia.

Um dos motivos para isso, na opinião do cientista, é o enfraquecimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, por causa da situação jurídica que ele enfrenta em relação a investigações. Outra questão é que ele já está afastado do cargo e sem mandato há dois anos, o que o faz perder relevância política, de acordo com Marques.

Porém, ainda na direita e extrema direita, há outras forças mais emergentes. O União Brasil, por exemplo, conquistou certa representatividade nestas eleições. Em número de prefeitos, passou de 7 para 14; já a quantidade de vereadores subiu de 109 para 213. A sigla é uma união do Partido Social Liberal (PSL), pelo qual Bolsonaro se elegeu em 2018, com o Democratas (DEM).

Outra legenda que teve crescimento na direita foi o Partido Social Democrático (PSD): embora tenha reduzido o número de prefeitos eleitos de 18 para 14, teve uma alta na quantidade de vereadores, passando de 142 para 206 neste ano. “O partido elegeu alguns prefeitos, mas nesse campo mais à extrema direita, ou aquilo que a gente se convencionou a chamar de ‘bolsonarismo’, de fato houve uma perda de influência, e isso eu vejo como natural”, destaca Rodolfo.

Esquerda com menos representatividade

Em relação à esquerda, houve perda de representatividade entre os principais partidos e, mesmo no caso em que as siglas se mantiveram estáveis, os números ficaram baixos. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores (PT) tinha dois prefeitos e continuou com dois, e somava 82 vereadores e ficou com 79 nestas eleições. Já o Partido Socialismo e Liberdade (Psol) tinha apenas um prefeito eleito, em Belém, e finalizou o pleito com nenhum, e passou de seis para três vereadores.

Rodolfo Marques afirma que a esquerda teve perdas significativas no Brasil, mas tem, no âmbito municipal, algumas lideranças importantes. “O PT continua sendo a principal força, embora tenha apenas dois dos 144 municípios. Em termos do Parlamento Municipal, praticamente é o mesmo número, uma perda bem residual. Eu vejo aqui no Pará a ala liderada pelo senador Beto Faro predominante, em muitos casos o PT está alinhado com o MDB, com o governo do Estado, então caminhando um pouco mais para o centro esquerda, ou mesmo para um centro”, enfatiza.

Quanto ao Psol, o cientista diz que houve uma grande diminuição de tamanho, com uma pequena bancada na Câmara dos Deputados. “No âmbito municipal, de fato, perdeu bastante relevância, principalmente com a derrota aqui em Belém. Continua sendo uma força, continua tendo a sua representatividade, mas a tendência é que partidos mais à esquerda percam esse tipo de espaço e o PT continue sendo a principal referência nesse sentido”, finaliza.

Número de prefeitos eleitos por partido no Pará

Partido | Comparação entre 2020 e 2024

MDB: 61 - 85

PP: 0 - 16

PSD: 18 - 14

União Brasil: 7 - 14

Republicanos: 1 - 5

Avante: 2 - 2

PT: 2 -2

PDT: 2 - 1

PL: 16 - 1

PRD: 5 - 1

PSB: 4 - 1

Podemos: 9 - 1

PV: 0 - 1

Mobiliza: 1 - 0

PRTB: 1 - 0

PSDB: 13 - 0

Psol: 1 - 0

Solidariedade: 1 - 0

Número de vereadores eleitos por partido no Pará

Partido | Comparação entre 2020 e 2024

MDB: 361 - 456

União Brasil: 109 - 213

PSD: 142 - 206

PP: 34 - 142

Republicanos: 79 - 103

PDT: 83 - 96

PSB: 77 - 93

PT: 82 - 79

PSDB: 157 - 74

PL: 169 - 59

Avante: 28 - 43

PRD: 93 - 35

Podemos: 188 - 33

Solidariedade: 66 - 23

DC: 6 - 15

PV: 22 - 15

Agir: 2 - 6

Cidadania: 33 - 6

PCdoB: 10 - 6

Rede: 2 - 5

PRTB: 7 - 3

Psol: 6 - 3

PMB: 0 - 1

Mobiliza: 8 - 0

Fonte: TSE, via Poder 360