Prefeito reeleito em Recife (PE), João Campos chega a Belém para evento político; vídeo

Chegou a Belém, no final da tarde desta segunda-feira (21/10), o prefeito reeleito no primeiro turno das eleições municipais deste ano, em Recife (PE), João Campos. Integrante do Partido Socialista Brasileiro (PSB), mesma legenda do candidato a vice-prefeito de Belém e presidente do PSB no Pará, Cássio Andrade, ele vem para apoiar a campanha de Cássio ao lado do candidato Igor Normando (MDB).

VEJA MAIS

João Campos participa, ainda nesta segunda-feira, do Pancadão do Igor, candidato à Prefeitura de Belém pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Na chegada a Belém, João Campos gravou um vídeo ao lado do vice-candidato, Cássio Andrade, do PSB, convidando os apoiadores para o evento desta noite em Belém. "Vamos juntos, vamos se embora que é Igor prefeito, é 15", diz ele sorrindo ao lado de Cássia Andrade na gravação.

Em Belém, o evento tem concentração na avenida Pedro Miranda com Dr. Freitas, no bairro da Pedreira.