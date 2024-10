Pesquisa Quaest acerta resultado do 2º turno de Belém e outras cidades; confira a comparação

O instituto de pesquisas eleitorais Quaest acertou o resultado do segundo turno da eleição municipal de Belém e em outras cidades do país, neste domingo (27). No caso da capital paraense, por exemplo, a última pesquisa divulgada neste sábado (26) indicou a vitória de Igor Normando (MDB) por 59% dos votos válidos contra o delegado Éder Mauro (PL) que marcou 41% na pesquisa. A margem de erro foi de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Isso significa que o candidato apoiado pelo governador Helder Barbalho (MDB) tinha de 56% a 62% dos votos válidos. Já o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tinha de 38% a 44% dos votos, excluindo brancos e nulos, segundo o cálculo do TSE. O resultado, dentro da margem de erro, confirmou-se no segundo turno. Igor Normando (MDB) venceu a eleição com 56,4% dos votos válidos contra 44,6% do adversário Éder Mauro.

A Quaest, contratada pela TV Liberal, realizou 1.002 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais em Belém entre os dias 25 e 26 de outubro e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PA-09517/2024. O nível de confiança foi de 95%.

Para o cálculo dos votos válidos, forma como o TSE divulga o resultado das eleições, o instituto considerou as intenções de voto da pesquisa, o padrão e o perfil de comparecimento eleitoral na cidade de Belém.

Além disso, nos votos válidos, a Quaest considerou também o nível de probabilidade de os eleitores saírem de casa para votar. Em outras palavras: o nível de engajamento do eleitorado de cada candidato. Esse modelo é chamado de ‘likely voter’, que abrange eleitores com maior propensão a votar.

“Apresentamos os resultados das nossas pesquisas de intenção de voto realizadas nas capitais que passaram pelo 2º turno, comparados com os resultados oficiais do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Agradecemos à TV Globo, suas afiliadas e a todos os nossos clientes pela confiança e parceria ao longo dessa jornada. Seguimos comprometidos com a precisão, transparência e responsabilidade nas análises”, informou o Instituto.

Resultados das pesquisas Quaest e resultados do TSE

Fortaleza (CE) - Evandro Leitão (PT) X André Fernandes (PL)

Quaest: 50% e 50%

TSE: 50,4% e 49,6%

Belo Horizonte (MG) - Fuad Noman (PSD) X Bruno Engler (PL)

Quaest: 52% e 48%

TSE: 53,7% e 46,3%

São Paulo (SP) - Ricardo Nunes (MDB) X Guilherme Boulos (Psol)

Quaest: 55% e 45%

TSE: 59,4% e 40,7%

Curitiba (PR) - Eduardo Pimentel (PSD) X Cristina Graeml (PMB)

Quaest: 55% e 45%

TSE: 57,6% e 42,4%

Natal (RN) - Paulinho Freire (União) X Natália Bonavides (PT)

Quaest: 53% e 47%

TSE: 55,3% e 44,7%

Belém (PA) - Igor Normando (MDB) X Éder Mauro (PL)

Quaest: 59% e 41%

TSE: 56,4% e 44,6%

Aracaju (SE) - Emília Corrêa (PL) X Luiz Roberto (PDT)

Quaest: 62% e 38%

TSE: 57,5% e 42,5%

Manaus (AM) - David Almeida (Avante) X Cap. Alberto Neto (PL)

Quaest: 51% e 49%

TSE: 54,6% e 45,4%

Goiânia (GO) - Sandro Mabel (União) X Fred Rodrigues (PL)

Quaest: 54% e 46%

TSE: 55,5% e 44,4%

João Pessoa (PB) - Cícero Lucena (PP) X Marcelo Queiroga (PL)

Quaest: 60% e 40%

TSE: 63,9% e 36,1%

Cuiabá (MT) - Abílio Brunini (PL) X Lúdio Cabral (PT)

Quaest: 50% e 50%

TSE: 53,8% e 46,2%

Palmas (TO) - Eduardo Siqueira (Pode) X Janad Valcari (PL)

Quaest: 49% e 51%

TSE: 53% e 47%

Porto Alegre (RS) - Sebastião Melo (MDB) X Maria do Rosário (PT)

Quaest: 63% e 37%

TSE: 61,5% e 38,5%

Campo Grande (MS) - Adriane Lopes (PP) X Rose Modesto (União)

Quaest: 49% e 51%

TSE: 51,4% e 48,6%

Porto Velho (RO) - Léo Moraes (Pode) X Mariana Carvalho (União)

Quaest: 51% e 49%

TSE: 56,2% e 43,8%