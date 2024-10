Pesquisa aponta Aurélio Goiano com 54,2% da intenção de votos em Parauapebas

O Instituto Veritá liberou a última pesquisa antes do primeiro turno das eleições para o cargo em prefeituras no Brasil. Neste sábado (05), Aurelio Goiano (Avante) aparece com 54,2%, na disputa pelo cargo de prefeito em Parauapebas, sudeste paraense.

Em seguida, Rafael Ribeiro (União Brasil) tem 27,3%, Dr. Felipe (PL) tem 12% e Graziele Ribeiro (PSD) tem 6,4%. Branco/nulos tem 2,9% e N/R 1,2%.

A pesquisa foi realizada no período de 28 de setembro e 02 de outubro, com 810 entrevistados. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número PA-09883/2024.

A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.