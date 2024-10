Parauapebas amanhece com ruas cobertas de 'santinhos' em dia de eleição

Neste domingo (6/10) das eleições municipais de 2024, os eleitores de Parauapebas, sudeste do Pará, foram surpreendidos ao encontrar as ruas da cidade cobertas por "santinhos" de diversos candidatos. As principais vias da cidade estavam repletas de material gráfico, incluindo a Rua C, no bairro Cidade Nova, próximo à Escola Chico Mendes, numa clara demonstração de desrespeito à legislação eleitoral.

Apesar das diversas campanhas de conscientização promovidas pelos órgãos públicos e pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), a prática de espalhar santinhos nas proximidades dos locais de votação continua sendo recorrente.

A distribuição de material de campanha nas imediações das zonas eleitorais é proibida e pode configurar crime eleitoral, conforme prevê o Código Eleitoral brasileiro.

Com informações de Madson Santos, especial para O Liberal, direto de Parauapebas.