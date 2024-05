Pará precisa de quase 100 mil mesários para as eleições de 2024; veja os benefícios

Em 2024, o Pará vai precisar de aproximadamente 96.021 mesários atuando nas eleições municipais. Este é o número estimado pelo Tribunal Regional Eleitoral, que aponta um crescimento de ao menos 5% no número de voluntários, o que significa 4.572 novos mesários. Os dados foram levantados pelo TRE e enviados ao Grupo Liberal a pedido da reportagem. No pleito de 2022 foram 91.449 paraenses convocados em todo o estado para executar esse papel.

VEJA MAIS:

O TRE explica que a procura por voluntários acontece mesmo em outros períodos, independente de ser ou não ano eleitoral. Um dos mecanismos de recrutamento é o “Programa Mesário Voluntário” que atua, de forma contínua, criando um banco de cidadãos abrangente.

No Pará, o órgão aproveitou o fim do prazo para alistamento e regularização eleitoral para massificar o voluntariado. Junto com esses serviços, o tribunal realizou ações para tirar dúvidas da população sobre o exercício da função de “Mesário Voluntário”. Além disso, nas próprias centrais de atendimento, cartórios eleitorais e no posto do Mangueirinho, foi realizado o cadastro de novos mesários

Como é feita a seleção dos voluntários?

A seleção é feita pelo Tribunal Regional Eleitoral, de acordo com as Zonas Eleitorais, priorizando uma composição equilibrada entre mesários experientes, que já participaram de eleições anteriores, e novos voluntários. Na designação dos voluntários, o TRE considera o perfil de cada um para as variadas funções nas seções eleitorais, com as tarefas sendo distribuídas conforme a aptidão de cada mesário.

Como posso me voluntariar?

Para se inscrever como mesário voluntário, é preciso ter mais de 18 anos e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. O cadastro pode ser realizado através do Canal do Mesário ou do aplicativo e-Título, disponível para dispositivos iOS e Android.

Durante o processo de inscrição, o voluntário deve fornecer o número do título de eleitor ou CPF, nome completo, data de nascimento e os nomes dos pais. É importante destacar que a inscrição só pode ser efetuada para a zona eleitoral onde o título está registrado.

Após fazer a inscrição, o voluntário passa a fazer parte de uma lista. Quando houver necessidade, quem se candidatar será convocado de acordo com a sua respectiva zona eleitoral. A convocação pode ocorrer por correio, telefone ou e-mail.

Quais os benefícios?

Embora o trabalho de mesário não seja remunerado, há alguns benefícios para quem exerce essa função. Os mesários recebem auxílio-alimentação no dia da eleição e podem ganhar créditos e horas complementares em disciplinas de cursos superiores, caso a instituição tenha convênio com o tribunal regional eleitoral. Os voluntários também têm vantagem em critérios de desempate em concursos públicos, se estiver previsto no edital.

Além disso, o mesário tem direito a dois dias de folga por cada dia trabalhado. Mas, para que as folgas sejam concedidas aos trabalhadores das eleições, é necessário negociar com a empresa, órgão ou instituição onde o mesário estava empregado na época.