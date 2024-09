Número de eleitores entre 16 e 17 anos cresce 252% em Belém em quatro anos

O número de jovens eleitoras e eleitores cresceu bastante, de 2020 a 2024, tanto em Belém quanto no Pará, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na capital paraense, o número de eleitores com 16 e 17 anos aptos a votar nestas eleições municipais cresceu 252% em quatro anos. No estado, o número aumentou 137%. O crescimento nos dois casos foi superior ao do Brasil: 78% no número de eleitores de 16 e 17 anos em comparação com o pleito de 2020. Lembrando que jovens de 16 e 17 anos não são obrigados a votar.

Em 2020, de acordo com o TSE, eram 61.489 eleitores no Pará com 16 e 17 anos de idade. Eles representavam 1,06% do eleitorado no estado. Já em 2024, o número subiu para 145.957 eleitores com a mesma faixa etária, representando 2,34% do eleitorado paraense atualmente. Resultado: nos últimos quatro anos, o número de adolescentes aptos a votar mais do que dobrou no estado.

Já em Belém, em 2020 havia 2.627 eleitores com 16 e 17 anos. Os jovens com menos de 18 anos representavam apenas 0,26% do eleitorado no município. Em 2024, passaram a ser 9.273 eleitores com a mesma idade. Eles representam hoje 0,88% de todo o eleitorado da cidade. Resultado: o número de eleitores adolescentes da capital mais do que triplicou da última eleição municipal até a atual.

Desde outubro de 1988, com a publicação da Constituição Federal, o voto é facultativo para os jovens de 16 e 17 anos. Apesar de um civil ter chegado à Presidência da República - José Sarney após a morte de Tancredo Neves - em janeiro de 1985, a eleição ainda ocorreu de forma indireta. Com isso, a primeira participação dos jovens de 16 e 17 anos foi na eleição direta para presidente da República em 1989, quando foi eleito o candidato Fernando Collor de Mello.

Em 6 de outubro, primeiro turno das eleições municipais de 2024, quase 156 milhões de brasileiros estão aptos a ir às urnas para eleger representantes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Desse total de eleitores, 1,8 milhão são jovens entre 16 e 17 anos, o que representa 1,17% do eleitorado brasileiro. Nesta faixa etária, 921.342 são mulheres (51%) e 914.739 são homens (49%).