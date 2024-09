Nesta terça, Grupo Liberal entrevista Well Macedo, candidata do PSTU à Prefeitura de Belém

Em continuidade à série de entrevistas do Grupo Liberal com todos os nove candidatos à Prefeitura de Belém, Well Macedo (PSTU) será recebida nos estúdios nesta terça-feira (3). As sabatinas ocorrem sempre às terças, quartas e quintas-feiras, desde a semana passada, e são comandadas pelos apresentadores Abner Luiz e Elisa Vaz, das 12h30 às 13h30, no programa Liberal + Notícias, veiculado nas rádios Liberal FM (97,5) e Liberal + (98,9), no YouTube.com/OLiberalPA e no portal OLiberal.com.

Durante a conversa desta terça, Well Macedo terá a oportunidade de apresentar suas propostas à capital paraense. Aos 44 anos, a candidata é do sexo feminino, cisgênero, preta, solteira e natural de Belém. Tem ensino médio completo e sua ocupação é de jornalista e redatora. A concorrente pelo PSTU já foi candidata a deputada federal pelo Pará em 2022 e a vereadora de Belém em 2016.

No quadro de entrevistas, já foram recebidos os candidatos Raquel Brício (UP), Ítalo Abati (Novo) e Delegado Eguchi (PRTB), na semana passada. Após Well, é a vez de Jefferson Lima (Podemos), nesta quarta-feira (4), e de Thiago Araújo (Republicanos), na quinta-feira (5). Já na semana que vem, os últimos três candidatos: Delegado Éder Mauro (PL), Igor Normando (MDB) e Edmilson Rodrigues (Psol).