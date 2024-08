MDB lança candidato a prefeito na cidade de Porto de Moz

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) realizou na noite de quarta-feira (31/7) sua convenção partidária em Porto de Moz, no Pará para a Prefeitura, lançando a candidatura do empresário local Rivaldo Campos, filiado ao MDB. Durante o evento, o público também manifestou apoio ao nome de Pastor Ismael (Ismael Soares Pereira) como candidato a vice, ele que é líder da igreja Assembleia de Deus no município e está vinculado ao Partido Social Democrático (PSD). A dupla conta ainda com a aliança dos partidos PSB, PP e União Brasil.

De acordo com a organização, mais de 10 mil apoiadores compareceram ao ato político, lotando o estacionamento da escola estadual Dom Bosco, localizada no bairro Centro.

Rivaldo Campos já foi vereador por cinco mandatos e, segundo ele, pretende unir sua experiência política e empresarial no agronegócio para dar continuidade à gestão do atual prefeito, Berg Trabalho Campos (PTB).

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)