MDB confirma candidatura de Raimundo Belo à Prefeitura de Capitão Poço

O ex-deputado e ex-prefeito Raimundo Belo foi confirmado como candidato do MDB à Prefeitura de Capital Poço, durante convenção do partido realizada na noite do último sábado (27.07). No mesmo evento, foi escolhido o nome do empresário Victor Feirão, do União Brasil, como candidato a vice na chapa de Belo. A escolha se deu por aclamação, durante o evento político que, segundo os organizadores, reuniu mais de 5 mil pessoas.

Segundo organizadores, convenção reuniu mais de 5 mil pessoas (Divulgação)

Entre os presentes na convenção estava o Ministro das Cidades, Jader Filho; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Chicão (MDB); a deputada Diana Belo (MDB) – que preside a legenda em Capitão Poço -, e o deputado Fábio Freitas (Republicanos). Vários prefeitos(as) e lideranças também compareceram ao evento, declarando apoio à candidatura de Raimundo Belo.

Victor Feirão era candidato a vice na chapa de Érick Monteiro que desistiu da disputa pela prefeitura, unindo dois grupos políticos com o objetivo de derrotar o grupo que está no comando da Prefeitura. A coligação “União por Capitão Poço’ é composta pelo MDB, União Brasil, Republicanos, Avante, Federação PSDB/Cidadania e PSB.