Mais de 33 milhões de brasileiros voltam às urnas neste domingo (27)

Este segundo turno das eleições municipais deve mobilizar uma parcela significativa da população para quitação eleitoral, neste domingo (27). De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em todo o país, 33.996.477 de eleitores estão aptos a voltarem às urnas para a escolha de prefeito e vice-prefeito, com destaque para a cidade de São Paulo, com um eleitorado habilitado de 9.322.444 de pessoas. Neste pleito, 1.303.267 paraenses podem votar.

No total, 51 municípios brasileiros participam deste segundo turno, sendo 15 capitais. Já no Pará, somente em Belém e Santarém terá votação. A disputa para prefeitura no segundo turno só é válida em municípios com mais de 200 mil eleitores, dos quais nenhum dos candidatos obteve mais da metade dos votos válidos na primeira votação.

Entre as capitais, a votação ocorre em Aracaju (SE); Curitiba (PR); Natal (RN); Belém (PA); Fortaleza (CE); Palmas (TO); Belo Horizonte (MG); Goiânia (GO); Porto Alegre (RS); Campo Grande (MS); João Pessoa (PB); Porto Velho (RO); Cuiabá (MT); Manaus (AM); e São Paulo (SP).

Os outros 36 municípios em que acontece o pleito são: Anápolis (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Barueri (SP), Camaçari (BA), Campina Grande (PB), Canoas (RS), Caucaia (CE), Caxias do Sul (RS), Diadema (SP), Franca (SP), Guarujá (SP), Guarulhos (SP), Imperatriz (MA), Jundiaí (SP), Limeira (SP), Londrina (PR), Mauá (SP), Niterói (RJ), Olinda (PE), Paulista (PE), Pelotas (RS), Petrópolis (RJ), Piracicaba (SP), Ponta Grossa (PR), Ribeirão Preto (SP), Santa Maria (RS), Santarém (PA), Santos (SP), São Bernardo do Campo (SP), São José do Rio Preto (SP), São José dos Campos (SP), Serra (ES), Sumaré (SP), Taboão da Serra (SP), Taubaté (SP) e Uberaba (MG).

Na capital paraense, a disputa é entre Igor Normando (MDB) e o delegado Éder Mauro (PL), enquanto que a Prefeitura de Santarém é pleiteada por JK do Povão (PL) e Zé Maria Tapajós (MDB).

Das 102 candidaturas concorrentes pela chefia do Executivo municipal, 87 são homens e 15 são mulheres. Para o cargo de vice-prefeito, também há 102 candidatas e candidatos. No entanto, a diferença entre os gêneros é menor no caso. Há 60 homens e 42 mulheres na disputa pelo cargo de vice.

Candidatos em cada município:

Anápolis (GO): Marcio Correa (PL) x Antonio Gomide (PT)

Aparecida de Goiania (GO): Leandro Vilela (MDB) x Professor Alcides (PL)

Aracajú (SE): Emilia Correa (PL) x Luiz Roberto (PDT)

Barueri (SP): Beto Piteri (Republicanos) x Gil Arantes (União)

Belém (PA): Igor (MDB) x Eder Mauro (PL)

Belo Horizonte (MG): Bruno Engler (PL) x Fuad Noman (PSD) [R]

Camaçari (BA): Caetano (PT) x Flávio (União Brasil)

Campina Grande (PB): Bruno Cunha Lima (União) [R] x Dr Johny (PSB)

Campo Grande (MS): Adriane Lopes (PP) [R] x Rose Modesto (União Brasil)

Canoas (RS): Airton Souza (PL) x Jairo Jorge (PSD) [R]

Caucaia (CE): Naumi Amorim (PSD) x Caetano (PT)

Caxias do Sul (RS): Scalco (PL) x Adiló (PSDB) [R]

Cuiabá (MT): Abílio (PL) x Lúdio (PT)

Curitiba (PR): Eduardo Pimentel (PSD) x Cristina Gaeml (PMB)

Diadema (SP): Taka Yamauchi (MDB) x Fillipi (PT) [R]

Fortaleza (CE): André Fernandes (PL) x Evandro Leitão (PT)

Franca (SP): Alexandre Ferreira (MDB) [R] x João Rocha (PL)

Goiânia (GO): Fred Rodrigues (PL) x Mabel (União Brasil)

Guarujá (SP): Farid Madi (Podemos) x Raphael Vitello (PP)

Guarulhos (SP): Lucas Sanches (PL) x Elói Pietá (Solidariedade)

Imperatriz (MA): Rildo Amaral (PP) x Mariana Carvalho (Republicanos)

João Pessoa (PB): Cicero Lucena (PP) [R] x Marcelo Queiroga (PL)

Jundiaí (SP): Parimoschi (PL) x Gustavo Martinelli (União)

Limeira (SP): Betinho Neves (MDB) x Murilo Félix (Podemos)

Londrina (PR): Tiago Amaral (PSD) x Professora Maria Tereza (PP)

Manaus (AM): David Almeida (Avante) [R] x Capitão Alberto Neto (PL)

Mauá (SP): Marcelo Oliveira (PT) [R] x Atila (União)

Natal (RN): Paulinho Freire (União) x Natália Bonavides (PT)

Niterói (RJ): Rodrigo Neves (PDT) x Carlos Jordy (PL)

Olinda (PE): Vinicius Castello (PT) x Mirella (PSD)

Palmas (TO): Janad Valcari (PL) x Eduardo Siqueira Campos (Podemos)

Paulista (PE): Ramos (PSDB) x Junior Matuto (PSB)

Pelotas (RS): Marroni (PT) x Marciano Perondi (PL)

Petrópolis (RJ): Hingo Hammes (PP) x Yuri (PSOL)

Piracicaba (SP): Barjas Negri (PSDB) x Helinho Zanatta (PSD)

Ponta Grossa (PR): Mabel Canto (PSDB) x Elizabeth Schmidt (União) [R]

Porto Alegre (RS): Sebastião Melo (MDB) [R] x Maria do Rosário (PT)

Porto Velho (RO): Mariana Carvalho (União) x Léo (Podemos)

Ribeirão Preto (SP): Ricardo Silva (PSD) x Marco Aurélio (Novo)

Santa Maria (RS): Valdeci Oliveira (PT) x Rodrigo Decimo (PSDB)

Santarém (PA): Zé Maria Tapajós (MDB) x JK do Povão (PL)

Santos (SP): Rogerio Santos (Republicanos) [R] x Rosana Valle (PL)

São Bernardo do Campo (SP): Marcelo Lima (Podemos) x Alex Manente (Cidadania)

São José do Rio Preto (SP): Coronel Fabio Candido (PL) x Itamar (MDB)

São José dos Campos (SP): Anderson (PSD) [R] x Eduardo Cury (PL)

São Paulo (SP): Ricardo Nunes (MDB) [R] x Guilherme Boulos (PSOL)

Serra (ES): Weverson Meireles (PDT) x Pablo Muribeca (Republicanos)

Sumaré (SP): Henrique do Paraíso (Republicanos) x William Souza (PT)

Taboão da Serra (SP): Engenheiro Daniel (União) x Aprigio (Podemos) [R]

Taubaté (SP): Ortiz Junior (Republicanos) x Sergio Victor (Novo)

Uberaba (MG): Elisa Araujo (PSD) [R] x Tony Carlos (MDB)