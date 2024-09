TRE indefere registro de 2 candidatos a vice em Belém; veja quem são

Os juízes eleitorais têm até esta segunda-feira (16/9) para julgar todos os processos do registro das candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores das candidatas e candidatos que vão concorrer nas Eleições Municipais de 2024.

Os 9 candidatos a prefeitos de Belém tiveram seus pedidos deferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará, no entanto, dois candidatos a vice-prefeito não obtiveram aprovação. O Grupo Liberal solicitou posicionamento das respectivas campanhas políticas sobre o que motivou o indeferimento e mantém o espaço aberto, caso haja retorno.

VEJA MAIS

De acordo o Sistema de Candidaturas, módulo externo do Candex, do TRE Pará, tiveram os pedidos negados o vice do candidato Ítalo Abati, do NOVO, Acilon Baptista; e também o vice do candidato do Delegado Eguchi, do PRTB, Fernando Bruno.

Até às 17h, deste domingo (15/9), o Sistema de Candidatura dos Tribunal informa que os dois pedidos seguem como indeferidos em prazo recursal ou com recurso.

Do total de 18.046 pedidos de registros de candidaturas, 243 ainda aguardam julgamento

Até às 18h, deste domingo (15/9), o Sistema de Candidatura (Cadex), do Tribunal Regional Eleitoral (TRE Pará), informava que do total de 18.046 pedidos de registros, 16.894 haviam sido julgados e 243 aguardavam julgamento.

Segundo o Candex, até às 18h, deste domingo, havia 110 registros deferidos com recurso, 299 indeferidos e 224 indeferidos em prazo recursal ou com recurso.

Em eleições anteriores, conforme a Secretaria Judiciária, os erros mais comuns cometidos ao se fazer o registro, dizem respeito à ausência dos documentos e certidões necessários, conforme prevê a legislação. Por vezes, os candidatos protocolam os pedidos mas não juntam a documentação devida, situação que dificulta a análise e julgamento dos requerimentos.