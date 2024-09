Saiba tudo sobre a agenda dos candidatos a prefeito de Belém neste domingo (15/9)

Delegado Éder Mauro – PL

Manhã: Reunião com lideranças femininas

Tarde: Gravação de conteúdo digital



Delegado Eguchi – PRTB

Tarde: Reunião com a equipe de coordenação de campanha



Edmilson Rodrigues – PSOL

8h: Bicicleata Pedal Ed 50, com concentração na Praça Santuário de Nazaré

9h: Caminhada Jurunas

13h: Gravação do programa eleitoral



Igor Normando – MDB

9h: Mega Carreata do 15 com o governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan, com concentração na avenida Pedro Miranda com a travessa Alferes Costa



Ítalo Abati – NOVO

10h / 12h: Visita social e técnica ao bairro do Maracangalha.

14h / 16h: Ação de aplicação de adesivos na sede do Partido Novo na avenida Assis de Vasconcelos, 231.

18h / 21h: Encontro com torcedores do Remo



Jefferson Lima – Podemos – Não enviou informações



Raquel Brício – UP – Não enviou informações



Thiago Araújo – Republicanos

Manhã: Encontro com moradores do bairro da Condor

Tarde: Gravação de Propaganda Eleitoral

Noite: Reunião com coordenação da campanha



Well Macedo – PSTU

8h30: Panfletagem na feira do Guamá.

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.