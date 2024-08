Jefferson Lima é lançado como candidato oficial à Prefeitura de Belém pelo Podemos

O Podemos oficializou, na noite desta quinta-feira (1º de agosto), a candidatura do radialista Jefferson Lima à Prefeitura Municipal de Belém (PMB) para as Eleições 2024, tendo como vice na chapa a médica Aline Kzam. A chapa conta com o apoio de 36 candidatos a vereadores, todos filiados ao Podemos. Não houve formação de coligação.

A convenção que marca o anúncio oficial está sendo realizada na Sociedade Beneficente Clube Alegria, no bairro da Pedreira. Jefferson chegou acompanhado da candidata à vice-prefeita, da liderança estadual do Podemos, do senador Zequinha Marinho, e do vice-presidente nacional da legenda, Pastor Everaldo.