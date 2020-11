IBOPE: Edmilson Rodrigues tem 58% e Delegado Eguchi fica com 42% dos votos válidos

Na última pesquisa Ibope Inteligência sobre as intenções de voto à Prefeitura de Belém no segundo turno, encomendada pela TV Liberal e divulgada neste sábado (28), véspera da eleição, o candidato Edmilson Rodrigues (PSOL) se mantém na liderança, com 58% das menções, contra 42% do Delegado Federal Eguchi (Patriota).

Neste levantamento, para facilitar a comparação com os resultados oficiais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais, o Ibope considerou os votos válidos, ou seja, a proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos os brancos, nulos e indecisos.

Conforme a pesquisa, o candidato do PSOL ampliou a vantagem em relação ao seu adversário na disputa. No primeiro levantamento dos votos válidos referente ao primeiro turno, divulgado no dia 21 de novembro, ele aparecia com 52% das intenções de voto, contra 48% de Eguchi.

Já na pesquisa estimulada, considerando os votos totais (inclusive brancos, nulos e indecisos), Edmilson Rodrigues aparece com 51% das citações, contra 37% de Delegado Eguchi. Brancos e nulos correspondem a 10% e 2% não sabem ou preferem não opinar. No levantamento divulgado há uma semana, o candidato do PSOL aparecia com 45% das intenções de voto, contra 43% do candidato do Patriota. Naquela pesquisa, brancos e nulos correspondiam a 8% e 4% não sabiam ou preferiram não opinar.

A pesquisa divulgada neste sábado foi realizada entre os dias 26 e 28 de novembro de 2020, de maneira presencial, com a equipe de entrevistadores utilizando os equipamentos de proteção (EPIs) necessários para garantia da própria saúde e também a dos entrevistados. Ela está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará, sob o protocolo nº PA 05866/2020.

Foram entrevistados 602 votantes e a margem de erro máxima estimada é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança utilizado é de 95% - significa que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral.