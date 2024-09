Grupo Liberal entrevista o candidato à Prefeitura de Belém Thiago Araújo, nesta quinta-feira (5/8)

Concluindo a segunda rodada de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Belém, o Grupo Liberal sabatina, nesta quinta-feira (05/8), o deputado Thiago Araújo, que está na disputa ao cargo de prefeito pelo partido Republicanos.

A entevista é transmitida ao vivo, através das plataformas digitais e nas redes sociais de O Liberal e Liberal +, tendo a duração de uma hora, das 12h30 às 13h30. Esse ciclo de entrevistas segue até a próxima semana, terminando no dia 12 de setembro, sempre às terças, quartas e quintas.

Na primeira semana, passaram pela sabatina: Raquel Brício (UP), Ítalo Abati (Novo) e Delegado Eguchi (PRTB).

Esta segunda semana de entrevistas trouxe mais três candidatos, sendo Thiago Araújo (Republicanos) o último. Antes dele, os candidatos Well Macedo (PSTU) e Jefferson Lima (Pode) também estiveram nos estúdios da Liberal + apresentando suas propostas de gestão para a cidade.

Thiago Araújo

Natural de Belém, Thiago Araújo é formado em gestão pública e ocupa atualmente o cargo de deputado estadual, presidindo a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Na sua trajetória política, já foi eleito vereador por Belém. Agora no seu terceiro mandato como deputado estadual, está temporariamente afastado das funções enquanto concorre ao cargo de prefeito, no pleito municipal deste ano, onde tem como candidata a vice-prefeita na sua chapa, Shirley Alves (Agir).