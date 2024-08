Grande Belém tem 3 convenções nesta quinta-feira (01.08); confira os candidatos 

Nesta quinta-feira (01.08), a Grande Belém tem três convenções municipais para definição das candidaturas às Eleições 2024. São duas em Belém e uma em Ananindeua. Na capital paraense, o Republicanos vai confirmar a candidatura para prefeito do deputado estadual Thiago Araújo, enquanto o partido Podemos, o nome de Jefferson Lima. Em Ananindeua, o Partido dos Trabalhadores (PT) oficializa a candidatura de Miro Sanova.

O prazo para realização de convenções partidárias começou no dia 20 de julho e segue até a próxima segunda-feira, 5 de agosto. Nesses eventos, os partidos têm que oficializar seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, além de deliberar sobre possíveis coligações. Após o período de convenções, os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar seus candidatos na Justiça Eleitoral.

O partido Republicanos, de Thiago Araújo, de 31 anos, marcou a convenção municipal para 18h, no Espaço Náutico Marine Club, na avenida Bernardo Sayão, n° 5232. Na ocasião, também haverá o anúncio oficial dos 40 candidatos a vereador da legenda. A candidatura de Thiago tem o apoio do Agir, Avante, Democracia Cristã e PMB.

O Podemos deve oficializar o nome de Jefferson Lima, de 49 anos, como candidato à Prefeitura Municipal de Belém durante a convenção municipal, a partir das 17h, na Sociedade Beneficente Clube Alegria (Marques de Herval, 156 – Pedreira. A pré-candidatura de Jefferson Lima à PMB foi lançada pelo partido no dia 27 de abril, durante um evento no Hotel Sagres, em São Brás.

Em Ananindeua, o Partido dos Trabalhadores (PT) marcou para 17h, a sua convenção municipal para oficializar para prefeito a candidatura de Miro Sanova, de 42 anos. O evento vai acontecer na Unama da BR-316, no km 3, no bairro do Coqueiro.