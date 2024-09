Fique por dentro da agenda dos candidatos à prefeitura de Belém nesta quarta-feira (18/9)

Delegado Éder Mauro – PL

8h: Caminhada na Cabanagem

17h: Reunião com líderes do partido

Delegado Eguchi – PRTB

9h: Gravação de podcast

Tarde: Gravação de vídeos para campanha

19h: Reunião com apoiadores no conjunto do Médici

Edmilson Rodrigues – PSOL

9h: Caminhada no bairro do Marco

11h: Compromisso administrativo

15h: Assinatura da Carta Compromisso com a causa animal

16h- Reunião com a coordenação do Pacto Contra a Fome

17h- Caminhada no conjunto Carmelândia

Igor Normando – MDB

9h: Caminhada no Barreiro, com concentração na Passagem Mirandinha com o Canal São Joaquim

17h: Arrastão do 15 na Terra Firme, com concentração na rotatória da avenida Perimetral com Rua São Domingos

Ítalo Abati – NOVO

12h / 13h: entrevista para o telejornal Jornal JL1 da TV Liberal

14h / 16h: Exposição das frentes e iniciativas do projeto Capital para grupos sociais.

17h / 18h30: Entrevista para um programa de podcast na web.

Jefferson Lima – Podemos

8h: Caminhada na feira da Bandeira Branca

11h50: Entrevista para emissora de TV

17h - Caminhada no bairro do Tapanã

Raquel Brício – UP

7h: Campanha nos Portões da UFPA (Terminal do Guamá)

12h: Participação no Ato em Defesa da Assistência Estudantil no Restaurante Universitário da UFPA, no campus básico, do Guamá

17h: Plenária do Socialismo com a militância da UP e a presença do presidente nacional do partido, Leonardo Péricles, na Praça da República (anfiteatro).

Thiago Araújo – Republicanos

Manhã: Entrevista para um portal de jornalismo

Tarde: Carreata em Icoaraci

Noite: Entrevista para uma emissora de TV.

Well Macedo – PSTU

6h30: Conversa com os operários da Construção civil de Belém, no centro

17h: Panfletagem no bairro do Guamá, com a juventude, em frente ao 2º portão da UFPA, no Guamá.

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.