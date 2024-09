Faltam 6 dias: veja um resumo das ações dos candidatos a prefeito de Belém nesta segunda-feira (30)

Faltando apenas 6 dias para as Eleições Municipais de 2024, a Justiça Eleitoral informa que os candidatos a prefeito e vereador dos 5.568 municípios brasileiros e seus partidos políticos têm até o próximo sábado (5/10), para fazer as campanhas eleitorais. O horário eleitoral na TV e no rádio, no entanto, termina na quinta-feira (3/10). Confira mais abaixo como foi o dia de campanha dos candidatos ao cargo de prefeito de Belém, nesta segunda-feira (30/9). 1

Delegado Éder Mauro – PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi – PRTB – Não enviou informações



Edmilson Rodrigues – PSOL

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, recebeu a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, no Palácio Antônio Lemos, entre os compromissos administrativos cumpridos nesta segunda-feira, 30. Ainda pela manhã, ele deu entrevistas para uma emissora de TV e para um jornal/portal de jornalismo. No final da tarde, participou de caminhada junto com apoiadores na Rua Benedito Monteiro, do bairro do Tapanã.



Igor Normando – MDB – Não enviou informações

Ítalo Abati – NOVO – Não enviou informações

Jefferson Lima – Podemos

Pela manhã, a campanha do candidato Jefferson Lima, do Podemos, promoveu uma caravana nos bairros da Cremação, Condor, São Brás e Nazaré. À tarde, Jefferson gravou programa eleitoral, e no final da tarde, ele saiu novamente em caravana, desta vez, nos bairros do Marco, Curió-Utinga, Souza e Canudos.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações

Thiago Araújo – Republicanos

O candidato Thiago Araújo, do Republicanos, começou o dia gravando novos conteúdos para suas redes sociais, buscando manter o engajamento com os eleitores. À tarde, ele participou de uma entrevista para o "Égua do Podcast", onde discutiu suas propostas e respondeu a perguntas sobre temas importantes para Belém. À noite, Thiago se reuniu com moradores do bairro Tapanã, onde ouviu suas demandas e apresentou soluções para os problemas da região.

Well Macedo – PSTU – Não enviou informações



*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.