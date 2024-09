Faltam 12 dias: veja o resumo das ações dos candidatos à prefeitura de Belém nesta terça-feira, 24

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o Pará tem 467 candidatos aos cargos de prefeito e 17.133 aos de vereador. O calendário eleitoral do TSE determina o dia 3 de outubro como a última data para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno, em 6 de outubro. A contagem é feita considerando os 35 dias anteriores à antevéspera do 1º turno. Abaixo, confira o resumo das atividades dos candidatos à prefeitura de Belém, nesta terça-feira (24/9).

Delegado Éder Mauro – PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi – PRTB - Não enviou informações

Edmilson Rodrigues - PSOL

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, realizou caminhada pela manhã na Rua Mirandinha, no Barreiro, próximo ao Canal São Joaquim. Edmilson conversou com moradores e comerciantes do local. À noite, ele participou de uma plenária do Partido dos Trabalhadores, no hotel Sagres.

Igor Normando – MDB - Não enviou informações

Ítalo Abati – NOVO - Não enviou informações

Jefferson Lima - Podemos

O candidato do Podemos, Jefferson Lima, participou de entrevista no telejornal JLI da TV Liberal. À tarde, ele também concedeu entrevista ao vivo para um podcast e terminou o dia de campanha com uma caminhada e reunião com moradores do bairro da Sacramenta.

Raquel Brício – UP- Não enviou informações

Thiago Araújo – Republicanos - Não enviou informações

Well Macedo – PSTU - Não enviou informações

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.