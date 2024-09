Faltam 10 dias: veja as atividades dos 9 candidatos a prefeito de Belém nesta quinta-feira (26/9)

Faltam exatos 10 dias para as Eleições Municipais de 2024. Belém tem nove candidatos a prefeito e todos estão em plena campanha eleitoral nas ruas e nas redes sociais, com materiais audiovisuais. O primeiro turno das Eleições 2024 acontece no dia 6 de outubro. De acordo com o Código Eleitoral, na ocorrência de segundo turno, o dia 15 de outubro é a data a partir da qual, e até 29 de outubro, nenhuma candidata ou candidato que estiver concorrendo poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito.

Confira abaixo, as atividades de campanha realizadas pelos candidatos a prefeito de Belém, nesta quinta-feira (26/9).

Delegado Éder Mauro – PL – Não tem informações



Delegado Eguchi – PRTB – Não tem informações



Edmilson Rodrigues – PSOL

O prefeito Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição, fez caminhada na rua São Domingos, no bairro da Terra Firme, pela manhã, e na rua Ezeriel Mônico, no Guamá, no fim do dia,e conversou com moradores e comerciantes. Ainda, à tarde, Edmilson assinou a carta compromisso com propostas para infância e juventude na Amazônia, apresentada por uma articulação de entidades nacionais e Unicef.

Igor Normando - MDB

O candidato Igor Normando, do MDB, realizou uma caminhada na Vila da Barca ao lado do candidato a vice-prefeito, Cássio Andrade, e de apoiadores. À tarde, Igor assinou a carta de compromisso “Criança é Prioridade”, da Rede Nacional Primeira Infância, e a carta “Juntos Somos Mais Fortes", do Grupo Mundo Azul. Em seguida, ele concedeu uma entrevista para um jornal/portal de jornalismo, também participou de um podcast, e do Arrastão do 15, no bairro do Castanheira. À noite, ele visitou a Ceasa ao lado de correligionários

Ítalo Abati – NOVO – Não enviou informações



Jefferson Lima – Podemos

No final da manhã, Jefferson Lima deu entrevista para emissora de TV. À tarde, ele gravou programa eleitoral e, em seguida, fez caminhada no bairro do Uma. À noite, o candidato se reuniu com apoiadores do bairro da Pedreira.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações



Thiago Araújo – Republicanos

O candidato Thiago Araújo, do Republicanos, começou o dia gravando conteúdo para suas redes sociais. À tarde, ele participou de um encontro com moradores do bairro do Marco. À noite, Thiago se reuniu com os moradores da Ilha do Combu.

Well Macedo – PSTU – Não enviou informações

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.