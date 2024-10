Em Santarém, Bolsonaro critica Lula e pede votos para candidato do PL

Em sua passagem por Santarém, nesta quarta-feira (16.10), o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de um comício em apoio à candidatura do vereador JK do Povão, que concorre à Prefeitura da Cidade pelo Partido Liberal (PL). Ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e de diversos políticos do PL, o ex-presidente fez um discurso com várias críticas à gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no governo federal. Entre os políticos presentes estava a senadora Damares Alves (Republicanos/DF), os deputados federais do Pará Joaquim Passarinho e Delegado Caveira, ambos do PL, e o deputado estadual Wescley Tomaz (Avante), além do próprio candidato JK do Povão.

Apoiadores lotaram o local do comício, realizado na Praça Tiradentes. “Disputamos em nove capitais no segundo turno e tenho certeza que seremos vitoriosos, se não em todas, na maioria dessas capitais”, declarou Bolsonaro. Uma das capitais com um candidato do PL disputando o segundo turno é Belém, onde Éder Mauro, também aliado do ex-presidente, disputa a Prefeitura com Igor Normando (MDB).

Durante seu discurso, Jair Bolsonaro fez várias críticas ao presidente Lula e comparações entre as duas gestões. Citou, por exemplo, a criação do PIX (sistema de transferência instantânea de valores do Banco Central) em seu governo e ações adotadas durante a pandemia. “Esse bandido que está aí aumentou nossa dívida e não tem nada para apresentar para vocês”, disse. Ele também manifestou apoio ao candidato do PL em Santarém. “Precisamos do entendimento de vocês de quem está do lado certo. Aqui em Santarém, quem está do lado certo é o JK do Povão”, disse Bolsonaro.

Os parlamentares paraenses aliados também falaram no palco aos apoiadores. "Deus, Pátria, Família e Liberdade. Nós podemos falar em valores, porque nós temos valores, meu presidente, você trouxe esses valores para nós, mas eles não têm esses valores, o que eles têm é porta de cadeia", afirma o Deputado Federal, Joaquim Passarinho (PL). Ele ainda enfatiza que quando Bolsonaro confirmou que visitaria a cidade santarena, a oposição agiu para asfaltar a cidade.

O deputado federal, Delegado Caveira (PL), também somou as declarações em favor do candidato JK do Povão e dos valores defendidos pela direita. “Santarém é linda e precisa de pessoas corretas que defendem os princípios da família. A nossa bandeira jamais será vermelha”, afirma.

Bolsonaro em Santarém

O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Santarém na noite desta terça-feira (15.10), por volta das 23h, e foi recebido com festa por apoiadores que lotaram o aeroporto da cidade. Imagens da chegada dele foram compartilhadas nas redes por políticos paraenses aliados e influenciadores.

Na manhã de quarta-feira, ele participou de uma motocarreata em apoio à candidatura de JK do Povão. A concentração começou às 8h, na rotatória da Buriti, na avenida Fernando Guilhon. Após percorrer diversos bairros da cidade até a orla, a motocarreata encerrou com um comício, em frente à Praça Tiradentes, no final da manhã.

Michelle Bolsonaro desembarcou na cidade na manhã de quarta. Em um stories no Instagram, ela informou que o voo em que estava atrasou e, por isso, ela não conseguiu participar da carreata. Porém, a ex-primeira-dama estava presente no comício.