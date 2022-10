Além de filas enormes e demora, eleitores enfrentam chuva em creche no bairro de Fátima; vídeo

Como informado pela equipe de O Liberal, foi registrada uma confusão no fim da votação na creche Irmã Dulce, na Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, no bairro de Fátima, em Belém. Na reta final, a chuva começou a cair no local, enquanto ainda tinham filas enormes de eleitores.

A reportagem foi até o local para acompanhar o andamento. A equipe conversou com o motorista Luís Angelo, que esteve no local para poder votar nestas eleições 2022, que relatou o que aconteceu dentro da creche.

"Virou bagunça aqui. Chegou minha vez para votar, quando fui até a sala, não tinha ninguém. Está só os funcionários conversando com os outros e eles disseram 'nós não temos culpa'. Realmente não tem, pois não sabem o que está se passando aqui embaixo. A pessoa tem que aguardar a vez na fila, enquanto a sala está vazia e em outras seções não cabem ninguém", explicou.

Por causa da demora e das filas enormes, os ânimos ficaram exaltados. Pelo três viaturas da Polícia Militar estão no local para conter a confusão, enquanto havia muita discussão sobre a forma como foi organizada a votação no local.