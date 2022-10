Creche no bairro de Fátima registra filas gigantescas e confusão no fim da votação; veja

As eleições deste domingo (2) está na reta final, mas alguns pontos de votação ainda registram filas enormes. É o caso da creche Irmã Dulce, na Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, no bairro de Fátima, em Belém. Quando faltavam apenas meia hora para o fim do horário de votação, ainda podia ser visto uma multidão do lado de fora.

A equipe de O Liberal esteve presente no local e registrou a presença de pelo menos três viaturas da Polícia Militar. Por causa da demora, o clima ficou tenso.