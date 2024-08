Eleitores de Belém poderão 'treinar' momento do voto neste sábado (24.08)

Eleitores da Região Metropolitana de Belém podem "ensaiar" momento do voto antes das eleições 2024, por meio do projeto “Vem TREinar - Eleições 2024!”, do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará), que tem sido levado aos shoppings de Belém e Ananindeua. Neste sábado, as ações serão realizadas no Shopping Grão-Pará, das 10h às 22h.

Conforme informações divulgadas pelo TRE, durante o treinamento, os participantes recebem informações sobre a ordem de votação na urna, assim como o número de dígito de casa um: vereador (são cinco números) e prefeito (dois números). Pela legislação eleitoral, nas eleições municipais, primeiramente, o voto é para vereador e, depois, para prefeito.

Os interessados em participar do projeto, só precisam se identificar no local, receber as orientações e começar a treinar em uma das urnas instaladas no local, que é semelhante a que será usada no dia da eleição.

Realizado por meio da Escola Judiciária Eleitoral (EJE), o “Vem TREinar - Eleições 2024!” busca exercitar o voto na urna eletrônica para evitar que o eleitor erre no dia do pleito. As ações começaram no dia 10 de agosto e seguem durante os meses de agosto e setembro em outros shoppings da capital e de Ananindeua, nos fins de semana - no sábado e/ou no domingo - sempre no horário das 10h às 22h.

Os próximo shoppings a serem visitados pelo projeto, segundo o TRE do Pará, serão o Shopping Castanheira (07 e 08/09) e o Shopping Metrópole (28 e 29/09).

O 1º turno das eleições deste ano, para escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, está marcado para o dia 6 de outubro. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, caso nenhum candidato atinja mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, a eleição é levada ao 2º turno. Nesses casos, os eleitores retornam às urnas no dia 27 de outubro.