Eleições no Estado contam com recursos tecnológicos e reforço na segurança

Para as eleições municipais deste ano, as inovações no processo eleitoral incluem vários recursos em diferentes esferas para garantir que o pleito transcorra sem intercorrências no Estado. Neste domingo (06/10), a Justiça Eleitoral e as forças de segurança contam com equipamentos que visam facilitar o processo de votação e garantir o exercício do direito dos cidadãos.

O Tribunal Regional Eleitoral informou que serão usadas urnas com telas maiores e processadores mais eficientes, além da implementação de inteligência artificial para auxiliar os mesários. A solução, chamada de Pertex, permitirá que os mesários tirem dúvidas em tempo real, facilitando o trabalho nas seções eleitorais.

Na segurança, o ciclo operacional é composto por 1.721 viaturas, seis aeronaves, duas bases fluviais instaladas, 60 embarcações e quatro lanchas blindadas, conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup).

De acordo com a Segup, hoje, as forças de segurança realizarão policiamento ostensivo nas vias, controle e ordenamento do fluxo de trânsito nas vias, lavratura de procedimentos de polícia judiciária, repasse de informações à Justiça Eleitoral, atendimento médico e primeiros socorros, além de rondas em pontos de apuração e comemoração de votos.

Os Centros Integrados de Comando e Controle Estadual (CICCE), em Belém, e os Centros Integrados de Comando e Controle Regionais (CICCRs) em 14 regiões integradas da segurança pública estarão ativos desde às 7h para o monitoramento e acompanhamento em tempo real da movimentação nos municípios.

“Todos os Centros Integrados de Comando e Controle, não só o de Belém, mas também os 14 no interior, têm câmeras de monitoramento, o que somando com as câmaras dos tótens, totaliza próximo de 700 a 800 câmeras que estão estabelecidas próximas aos locais de votação. Lembrando que elas têm Inteligência Artificial, reconhecimento de placa de veículos, reconhecimento de pessoas de pela face, tudo isso ajuda a segurança pública na prevenção e na repressão dos crimes eleitorais”, destaca o titular da Segurança no Estado, Ualame Machado.