Eleições municipais 2024: veja quem é o prefeito mais jovem eleito no Pará

O prefeito mais jovem eleito no Pará neste domingo (6) tem 25 anos, chamado João Pereira da Silva Neto, conhecido como Neto Cavalcante (MDB), que ganhou na cidade de Peixe-Boi, no nordeste paraense.

VEJA MAIS

Com 57,53% dos votos, e somando 4.748 eleitores, ele concorria com Naldo Morais (PSDB), que ficou com 3.505 votos, ou 42,47%. Neto Cavalcante concorria à reeleição e em seu primeiro mandato também foi o prefeito mais novo, ganhando aos 21 anos.

Quem é Neto Cavalcante

O prefeito reeleito em Peixe-Boi nasceu no dia 4 de dezembro de 1998. É do sexo masculino, cisgênero, branco, solteiro, possui ensino superior completo e sua ocupação é fisioterapeuta e terapeuta ocupacional.

Ele é natural de Belém e faz parte da coligação “Unidos para Peixe-Boi Continuar Crescendo”, formada por MDB, PP e PDT.