Eleições 2024: veja quem foi o vereador mais votado de Ananindeua

Com 100% das urnas apuradas em Ananindeua, região metropolitana de Belém, o candidato Fabricio Miranda (DC) foi o vereador mais votado do município com 6.764 votos.

No pleito deste domingo (6) 25 vereadores e vereadoras foram eleitos para ocuparem a Câmara Municipal.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)