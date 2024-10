Eleições 2024: veja onde votam os candidatos à Prefeitura de Belém neste domingo (27)

Neste domingo (27), acontece o segundo turno das eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito em vários municípios do país. No Pará, o pleito ocorre apenas em Belém e Santarém. Nas duas cidades paraenses, a previsão é que os candidatos aos cargos do executivo municipal cumpram as suas obrigações eleitorais pela manhã.

Em Belém, a previsão é que o candidato Igor Normando (MDB) vote às 11h, na escola estadual Jarbas Passarinho, localizada na avenida Romulo Maiorana, bairro do Marco.

Já o delegado Éder Mauro (PL) deve votar por volta de 9h, na escola estadual Almirante Tamandaré, no bairro da Marambaia.

Após a votação realizada no primeiro turno, em 6 de outubro, Igor Normando recebeu 359.904 votos, ou seja, 44,89% dos votos válidos, enquanto o delegado Éder Mauro alcançou um total de 252.455 votos, chegando a 31,48% dos votos válidos.

Trajetória dos candidatos

Igor Normando tem 37 anos, e já foi eleito verneador de Belém, em 2012 e 2016, e deputado estadual, em 2022. Em fevereiro de 2023, assumiu a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) do Pará, onde permaneceu até junho deste ano.

Atualmente, Éder Mauro ocupa o cargo de Deputado Federal pelo Pará, do qual está temporariamente afastado para a disputa eleitoral. Além do cargo atual, na sua trajetória política, já concorreu ao cargo de prefeito em 2016, também na capital paraense..