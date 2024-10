Eleições 2024: Transportes públicos de Belém terão gratuidade neste domingo

Os transportes públicos de Belém terão gratuidade neste domingo (27), dia em que ocorre o segundo turno das eleições municipais de 2024. Tanto no navio que fará a travessia para a ilha de Cotijuba, quanto nos ônibus da capital as passagens não serão cobradas. A medida, disposta no decreto nº 112.612 publicado no Diário Oficial do Município, de 24 de outubro de 2024, pela Prefeitura de Belém, atende à determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), visando garantir ao eleitor o exercício do voto.

Para dar cumprimento ao decreto, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) encaminhou ofício às empresas das linhas municipais de ônibus para garantir essa gratuidade no período entre 4 horas da manhã e 23h59 do domingo, orientando, ainda os coletivos a circularem com a catraca bloqueada, sem a presença do cobrador e a colocar um aviso sobre a medida.

Dessa forma, o passageiro poderá acessar os terminais, estações e paradas de ônibus sem a cobrança de tarifa, bastando descer pela porta que entrou. Ou seja, quem embarcar pela porta dianteira descerá pela frente e quem embarcar pela porta traseira, descerá por trás.

Para poder atender a esse fluxo de pessoas que se deslocarão às zonas e seções eleitorais de Belém e distritos, a Semob determinou às empresas que mantenham a frota operando na mesma frequência dos demais dias úteis.

Os agentes de transporte da Semob vão realizar operação especial de fiscalização nos terminais de linha e do BRT, para assegurar o cumprimento dessa determinação, sob pena de autuação em caso de descumprimento do decreto.

Travessia para Cotijuba

O eleitor de Icoaraci ou de outro qualquer distrito de Belém que vota em seções localizadas em Cotijuba ou vice-versa, também poderá se deslocar sem pagar passagem na linha fluvial municipal que faz a travessia Icoaraci/Cotijuba/Icoaraci.

Segundo o chefe da divisão do Transporte Hidroviário da Semob (Semob), Cássio Costacurta, o navio Otávio Oliva, com capacidade para 550 passageiros, é a embarcação que estará operando a linha municipal no domingo do segundo turno.

"O navio estará disponível para o embarque, uma hora antes da partida e as pessoas vão chegando e embarcando direto, sem passar pela bilheteria, até o limite da capacidade da embarcação", disse, reforçando que os agentes de transporte farão o controle de acesso e a orientação ao passageiro no momento do embarque.

Os horários das viagens são os mesmos operados durante a semana, com saídas de Cotijuba às 05h45 e às 17 horas e saindo de Icoaraci às 9 horas e 18h30.

No primeiro turno das eleições municipais, o navio que operou foi o Lady Liria, com capacidade para 330 passageiros. Foram transportadas cerca de 850 pessoas tanto na ida, quanto na volta de Cotijuba.