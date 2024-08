Eleições 2024: veja o que os candidatos à prefeitura de Belém fizeram neste domingo

A campanha eleitoral para a prefeitura de Belém já começou e, neste domingo (18), os candidatos realizaram caminhadas, conversas com os moradores dos bairros da capital paraense e visitas às feiras da cidade. O primeiro turno das eleições municipais está marcado para o dia 06 de outubro e cerca de 6,1 milhões de eleitores, conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará), devem comparecer às urnas para votar. Confira abaixo o resumo da agenda:

Delegado Eguchi - PRTB

A equipe do Delegado Eguchi não informou o resumo do que o candidato fez neste domingo.

Edmilson Rodrigues - PSOL

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), candidato à reeleição pela coligação “Nossa Família é o Povo” (PSOL, Rede, PT, PV, PCdoB, Cidadania e lideranças do PDT), visitou o Complexo do Jurunas, no bairro do Jurunas, e realizou caminhada na Praça Batista Campos, no bairro de Batista Campos, durante a manhã. Acompanhado de candidatos, vereadores e militantes, Edmilson conversou com permissionários e frequentadores do local.

Prefeito de Belém e candidato à reeleição Edmilson Rodrigues em campanha neste domingo (18) (Foto: Kamilla Canhedo)

Igor Normando - MDB

A população de Icoaraci foi a anfitriã da primeira caminhada de campanha do candidato a prefeito de Belém pelo MDB, Igor Normando. O ato aconteceu na feira da Oito de Maio, no bairro da Campina. Igor caminhou acompanhado de Cássio Andrade (PSB), candidato a vice-prefeito de sua chapa; do ministro das Cidades, Jader Filho (MDB); e de 24 candidatos a vereador, da Estrada Velha do Outeiro até a Augusto Montenegro, para apresentar suas propostas de governo e ouvir os anseios da população.

Igor Normando em campanha para a prefeitura de Belém neste domingo (18) (Foto: Jader Paes)

Ítalo Abati - NOVO

O candidato Ítalo Abati iniciou o dia visitando a Feira do Bairro da Pedreira, analisou as necessidades dos trabalhadores e travou conversas sobre a realidade comercial de Belém. Em seguida, fez estadia na Praça da República junto à “Tenda do Novo”, ação que, a partir do próximo Domingo, inaugurará o quadro “Prefeito na Praça”, oportunidade na qual conversará com os cidadãos e quem quiser conhecer o Projeto Capital.

Pela tarde, fez reunião de alinhamento junto aos seus apoiadores, finalizou a etapa definitiva de seu material de campanha e permaneceu no comitê para ajustes dos programas de ações da semana.

A noite, o candidato esteve na Missa da Igreja da Sé.

Jefferson Lima - PODEMOS

O candidato Jefferson Lima, acompanhado da vice Aline Kzam, fez campanha no Conjunto Panorama XXI, na avenida Augusto Montenegro, Mangueirão. A caminhada percorreu a rua principal que abriga uma feira livre, pontos comerciais e é a principal via de acesso da área. Jefferson e Aline dialogaram com moradores e comerciantes sobre temas cruciais como saúde pública, transporte e segurança.

Raquel Brício - UP

A equipe de Raquel Brício não informou o resumo do que o candidato fez neste domingo.

Thiago Araújo - Republicanos

A equipe de Thiago Araújo não informou o resumo do que o candidato fez neste domingo.

Well - PSTU

A equipe de Well não informou o resumo do que o candidato fez neste domingo.

Delegado Éder Mauro - PL

A equipe do Delegado Éder Mauro não informou o resumo do que o candidato fez neste domingo.

*As informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos e só são divulgados os resumos enviados até o horário estabelecido com as equipes.