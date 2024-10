Eleições 2024: Governador Helder Barbalho parabeniza prefeitos e vereadores eleitos neste domingo

Após o resultado das eleições deste domingo (6), o governador Helder Barbalho parabenizou a todos os candidatos eleitos ao redor do Pará. Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, ele saudou aos prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras, além de agradecer aos cidadãos pela prática da democracia nas urnas. Helder também convidou os eleitos a uma parceria com o governo para, juntos, trabalharem a favor da população paraense.

No Instagram, o governador falou sobre a importância da parceria entre o governo e os municípios, para fortalecer o estado e entregar qualidade de vida para os cidadãos. "Gostaria de parabenizar primeiro a todos os cidadãos e cidadãs pela pratica da democracia, por irem às urnas escolher seus representantes e, claro, parabenizar os vitoriosos: todos os prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras eleitos, que estarão na Câmara representando a população."

Da parte do Governo do Estado, nós estaremos à disposição para firmar uma união administrativa para que possamos colaborar em favor dos municípios do Pará. Termos municípios fortes representa entregar para a população qualidade de vida e esta união é fundamental para o Governo do Estado e cada cidade juntos trabalharmos por todos os paraenses. Contem sempre conosco e bora trabalhar!", completou.