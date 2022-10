Eleições 2022: urnas são transportadas para a Ilha de Cotijuba

Doze urnas eletrônicas que serão usadas nas Eleições 2022 na Ilha de Cotijuba, em Belém, foram transportadas na manhã deste sábado (01) para os locais de votação. Desse total, oito aparelhos serão utilizados no pleito e quatro são reservas, disponíveis para eventuais falhas. Todo o trabalho foi coordenado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará.

Devidamente lacradas, as urnas foram deslocadas por meio de um caminhão baú, do Cartório Eleitoral de Icoaraci, às 7h30, para o trapiche de Icoaraci, distrito de Belém, de onde foi feito o embarque para Cotijuba. Como o cartório fica bem próximo ao local de embarque, os aparelhos chegaram ao trapiche por volta das 7h35.

A equipe do Tribunal Regional Eleitoral, composta por duas pessoas, recebeu escolta da Polícia Militar para garantir a segurança no traslado. O embarque foi feito em uma lancha, às 8h20. A viagem até a ilha deve durar cerca de 45 minutos. As oito urnas serão utilizadas em duas zonas em que 32 voluntários participarão: Escolas Marta da Conceição e Unidade Pedagógica Faveira.

Eder Gonçalves, supervisor de informática e representante do TRE no local de embarque, explicou que a ação de fazer o transporte no sábado é para ter tempo suficiente para resolver qualquer problema que possa aparecer. “É justamente para adiantar qualquer problema que a gente tenha, para que ajustemos bem antes. Qualquer situação que tiver, temos quatro para substituir. Como elas são urnas novas, de novos modelos, a probabilidade é bem menos”, afirma.

O translado da equipe do TRE no domingo de votação também será acompanhado por um reforço militar. “A entrega das urnas é feita para o responsável do colégio. A sala da diretora fica restrita e as urnas têm um horário para ligar no domingo. Elas ligam no início da votação e encerra às 17h, pelo horário de Brasília. Todas estão testadas, auditadas, vários órgãos de segurança participaram”, concluiu Eder.