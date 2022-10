Eleições 2022: Lula faz transmissão ao vivo com participação de Helder; assista

O ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza nesta quarta-feira (5) uma reunião com apoiadores, entre os quais, o governador do Pará, Helder Barbalho, vários governadores do Nordeste e outros políticos.

Helder, em sua fala na reunião conduzida por Randolfe Rodrigues (Rede). Helder disse que “o que nos une é o Brasil, esse projeto de nação para que possamos assegurar o modelo de desenvolvimento que garante distribuição de renda, que garanta justiça social. Que possamos olhar pela Amazônia no modelo de desenvolvimento sustentável, respeitando as nossas vocações como a mineração, a atividade do agro, mas que possa ser compatíveis com a floresta em pé, monetizando a floresta, garantindo que a bioeconomia seja uma nova e importante estratégia vocacional, econômica e social para este país".

Helder enaltece Simone Tebet

Helder destacou “a defesa da democracia” como razão de apoio a Lula e lembriu a decisão de Simone Tebet (MDB) de apoiar a candidatura do petista. Segundo Helder, Simone “assumiu um papel absolutamente importante no primeiro turno, elevando e qualificando o debate, representando de maneira absolutamente honrosa a história do MDB” e conseguindo incorporar, segundo o governador do Pará, pautas importantes ao plano de governo de Lula e do vice na chapa Geraldo Alckmin (PSB).