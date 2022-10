Eleições 2022: eleitor pode 'treinar' votos no site do TSE

Muitos eleitores ainda se sentem inseguros ao ficarem cara a cara com a urna eletrônica, outros vão votar pela primeira vez e ainda não experimentaram como será realizada a votação. Para facilitar e criar intimidade com as eleições 2022, no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está disponível uma simulação da urna eletrônica.

Para este domingo, 02, os eleitores vão votar no primeiro turno das eleições. O eleitor precisa escolher um candidato para o cargo de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. São mais de 156 milhões de eleitores aptos para comparecerem às seções eleitorais.

Que tal ensaiar antes e se sentir seguro nas eleições 2022?

É só acessar o site do TSE para fazer a simulação do voto na urna eletrônica, que estão com números fictícios.

Estão disponíveis a opção primeiro e segundo tuno, então clique no ‘primeiro turno’. O eleitor vai treinar a sequência de votação que será adotada neste pleito. Na simulação aparecerá a tela com o cargo em disputa e os partidos que participam do pleito virtual.

Ao clicar nas agremiações, os nomes e os números dos candidatos fictícios vão aparecer. Basta fazer a escolha, digitar o número correspondente ao partido ou candidato na urna e confirmar.

Quem mora no exterior e está apto para votar, também pode fazer a simulação, que disponibiliza apenas a opção para presidente da República.