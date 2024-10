Dois deputados do Pará se elegeram para prefeito e deixarão mandato; saiba quem são

Dos nove deputados paraenses que concorriam ao cargo de prefeito nas eleições municipais deste ano, realizadas neste domingo (6), apenas dois se elegeram. São eles o deputado estadual Delegado Toni Cunha (PL), que será o novo prefeito de Marabá, no sudeste do Pará, e o deputado federal Hélio Leite (União), que se elegeu em Castanhal, no nordeste paraense.

Nos dois casos, após a posse nas prefeituras, em 1º de janeiro, outros nomes assumirão suas funções nas Casas Legislativas. No lugar do Delegado Toni Cunha (PL), na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), ficará o primeiro suplente, Urias Pingarilho (MDB). A informação foi dada à reportagem pelo próprio deputado estadual. Pingarilho se elegeu neste domingo (6) para vereador em Santarém.

Já o caso de Hélio Leite (União) é diferenciado. Ele não se elegeu deputado federal nas eleições de 2022, mas garantiu a primeira suplência e passou a exercer a função no Legislativo quando o então deputado federal Celso Sabino (União) deixou a Câmara para assumir a ocupação de ministro do Turismo do governo federal. Pela ordem de suplentes, quem aparece como opção para ocupar o cargo a partir de 2025 é o Pastor Cláudio Mariano (União), que se elegeu vice-prefeito de Sapucaia, no Pará.

Não eleitos

Outros cinco deputados que concorriam a alguma prefeitura do Pará não conseguiram se eleger. Dois deles disputavam o cargo de prefeito de Marabá junto com Toni Cunha (PL): Chamonzinho (MDB) e Dirceu Ten Caten (PT), ambos deputados estaduais.

Também membros da Alepa, Luth Rebelo (Progressistas) tentou conquistar o Executivo de Breves e Thiago Araújo (Republicanos), de Belém. E ainda, o deputado federal Antonio Doido (MDB) perdeu a eleição em Ananindeua. Como os políticos não se elegeram, a Alepa e a Câmara só trocarão um deputado cada no ano que vem.

Segundo turno

Dois parlamentares ainda têm a situação indefinida: o deputado estadual Igor Normando (MDB) e o deputado federal Delegado Éder Mauro (PL) se enfrentarão em segundo turno no dia 27 deste mês, na corrida eleitoral de Belém.

Caso a Câmara dos Deputados perca o parlamentar do PL, quem assume a função na Casa é o primeiro suplente, mas a reportagem não conseguiu confirmar o nome com a assessoria do partido.

No caso de Igor Normando (MDB), o político havia saído da Alepa para assumir o cargo de secretário de Articulação e Cidadania (Seac), mas retornou ao seu mandato de deputado estadual neste ano e, com isso, Torrinho Tores (MDB), que ocupava seu lugar, voltou à primeira suplência da vaga na Casa. Ele deve retornar ao cargo caso Normando seja eleito.

Deputados do Pará eleitos, não eleitos e na disputa

Deputados estaduais

Eleito

Toni Cunha (PL) - Marabá

Não eleito

Chamonzinho (MDB) - Marabá

Dirceu Ten Caten (PT) - Marabá

Luth Rebelo (Progressistas) - Breves

Thiago Araújo (Republicanos) - Belém

Segundo turno

Igor Normando (MDB) - Belém

Deputados federais

Eleito

Hélio Leite (União) - Castanhal

Não eleito

Antônio Doido (MDB) - Ananindeua

Segundo turno

Éder Mauro (PL) - Belém