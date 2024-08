Deputado Nikolas Ferreira estará em Belém para participar de campanha eleitoral

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) estará em Belém, neste final de semana, para participar de ações em apoio à candidatura do deputado federal Delegado Éder Mauro (PL), que concorre à Prefeitura de Belém ao lado de Dra. Tatiane, candidata a vice-prefeita, também pelo PL. Em vídeo publicado nas redes sociais de Éder Mauro, Nikolas informa que visitará a capital paraense no domingo, dia 1º de setembro.

Segundo informações divulgadas pela assessoria do candidato do PL ao cargo de prefeito de Belém, na cidade, o parlamentar de Minas Gerais participará de eventos de campanha, incluindo reuniões com lideranças comunitárias, passeatas e comícios.

“Fala pessoal de Belém, nesse 1º de setembro, agora, neste domingo, estarei aí com vocês, juntamente também com o Delegado Éder Mauro. A gente vai estar dando força para a sua campanha, as campanhas de direita de todo o Brasil que precisam da nossa força, principalmente da juventude", diz Nikolas, na gravação.

"Então, eu espero você lá e vamos pra cima, vamos levantar gente boa e de direita, conservadora, que defende os nossos valores e princípios e que quer levantar as cidades em todo o Brasil”, continua o deputado.

A vinda de Nikolas é considerada estratégica para fortalecer o apoio popular à candidatura de Mauro, especialmente entre os eleitores jovens e conservadores. Ainda não foi divulgado, pela equipe de campanha de Éder Mauro, local e horário de algum ato com a presença de Nikolas Ferreira.