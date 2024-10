Debate, votos consolidados e eleitor indeciso: campanha do 2º turno termina neste sábado (26)

Esta sexta (25) é o último dia de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para o 2º turno das eleições municipais de 2024, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Também é o último dia para divulgação paga em veículos impressos e digitais de anúncios de propaganda eleitoral dos candidatos que disputam o poder executivo local nas cidades do Brasil. Além disso, conforme a legislação do TSE, hoje é o último dia para a realização de debate no rádio e na televisão. Esses debates não podem ultrapassar o horário da meia-noite.

Os candidatos podem fazer campanha até às 22h deste sábado (26). São permitidas caminhadas, carreatas, distribuição de material e músicas de campanha. Segundo o calendário eleitoral, o último dia para realização de comício terminou nesta quinta (24). Para Robério D'Oliveira, advogado especialista em Direito Público, a partir das 8h desta sexta, fica proibido o impulsionamento de postagens na internet. “O impulsionamento que já vinha sendo feito, que já foi contratado segue. Novos impulsionamentos a partir de hoje e amanhã são proibidos”, lembra.

Segundo o advogado, as postagens sem uso de tráfego pago nas redes sociais são permitidas. “No domingo, para o candidato, nada pode. Para o candidato, a partir das 22h de sábado, nada mais pode, a não ser as postagens nas suas redes sociais sem impulsionamento”, destaca Robério D'Oliveira. De acordo com ele, no domingo do 2º turno, é permitida apenas a manifestação silenciosa dos eleitores. “Ir com a bandeira do partido do seu candidato votar, ir com o botton do seu candidato votar”, explica.

O que os candidatos devem priorizar a 3 dias da eleição?

"Hoje os candidatos devem priorizar a sua preparação para o debate", avalia Karol Cavalcante. A socióloga paraense e mestra em Ciência Política defende que o debate é um espaço muito importante, visto que o candidato alcança milhares de eleitores mediante a TV aberta. Para ela, portanto, ter um bom desempenho no debate é fundamental.

Outra estratégia para a final da campanha é lembrar o número do partido para os eleitores. “No último dia é sempre importante massificar o número. Então garantir vários pontos de campanha em que o número do candidato esteja em evidência é fundamental”, justifica a socióloga.

O foco no eleitorado indeciso também é importante na reta final, segundo Cavalcante. “Priorizar através do diálogo os eleitores indecisos, que segundo as pesquisas, já são poucos e convencer o eleitor que deseja anular o voto ou votar em branco (esses aparecem em maior percentual nas pesquisas que os indecisos) a mudar de ideia”, explica.

Quem também defende a estratégia política sobre os eleitores com dúvida quanto ao voto é Carlos Siqueira. Professor de Ciência Política e Relações Internacionais, ele acredita que o candidato deve “agir sobre as parcelas de indecisos, além de, se existir possibilidade, buscar convencer o eleitorado dos candidatos derrotados.”

Para o professor, é fundamental que o concorrente à prefeitura consolide voto do eleitorado já conquistado. “Creio que todos já utilizaram todos os artifícios para conquista de eleitores e votos, investindo em projeto, imagem e desqualificação de adversários. Então, nesse momento devem consolidar os votos que já tem”, analisa Siqueira.