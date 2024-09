Confira o resumo dos candidatos à prefeitura de Belém desta sexta-feira (20/9)

Com as eleições municipais se aproximando, os candidatos à prefeitura de Belém intensificam suas agendas de campanha para alcançar os eleitores. Cada movimento e visita aos bairros da capital se torna essencial para conquistar votos e garantir espaço na disputa.

Confira as atividades realizadas pelos candidatos nesta sexta-feira (20/9).

Delegado Éder Mauro – PL

Não enviou informações.

Delegado Eguchi – PRTB

Não enviou informações.

Edmilson Rodrigues – PSOL

Não enviou informações.

Igor Normando – MDB

Não enviou informações.

Ítalo Abati – NOVO

Não enviou informações.

Jefferson Lima – Podemos

O candidato Jefferson Lima, do Podemos, iniciou o dia de campanha com a gravação de programa eleitoral para TV. Logo em seguida, fez visita ao bairro da Pratinha I. No início da tarde, gravou locução para programas eleitorais de rádio e TV. O candidato finalizou o dia de campanha com uma caminhada no bairro do Barreiro.

Legenda (Divulgação)

Raquel Brício – UP

Não enviou informações.

Thiago Araújo – Republicanos

Não enviou informações.

Well Macedo – PSTU

Não enviou informações.

O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.