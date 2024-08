Confira o resumo das atividades dos candidatos a prefeito de Belém nesta segunda-feira (26/8)

Desde o dia 16 deste mês, com a liberação da campanha eleitoral, os candidatos a prefeito de Belém, e também a vereadores da Câmara Municipal, da cidade, têm promovido atividades diversas com um único foco: a conquista do eleitor.

Nas ruas da capital paraense, grupos de apoiadores realizam a distribuição de material gráfico, enquanto os próprios candidatos e simpatizantes dos partidos participam de caminhadas ou outros atos de campanha eleitoral. A Justiça Eleitoral também autorizou a propaganda na mídia impressa e na internet. No entanto, o horário eleitoral no rádio e na televisão terá início no próximo dia 30 de agosto.

Delegado Eder Mauro - PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi - PRTB – Não enviou informações

Edmilson Rodrigues – PSOL

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição pela coligação "Nossa Família É o Povo" (PSOL, Rede, PT, PV, PCdoB, Cidadania e lideranças do PDT), fez caminhada no bairro do Marco ao lado do candidato a vice, Edilson Moura, na tarde desta segunda-feira (26). À noite, Edmilson participou da inauguração do comitê de campanha de um candidato a vereador e, em seguida, se reuniu com os candidatos proporcionais da coligação.

Igor Normando – MDB – Não enviou informações

Ítalo Abati – NOVO – Não enviou informações

Jefferson Lima – Podemos

Pela manhã, o candidato Jefferson Lima, do Podemos, se reuniu com representante de uma empresa que faz a logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas no Brasil. Também, teve reunião com os candidatos ao cargo de vereador pelo partido. No início da tarde, o candidato se reuniu com a equipe de comunicação e marketing da campanha para discutir as gravações para a semana.

Raquel Brício – UP

Thiago Araújo – Republicanos

Thiago Araújo dedicou a manhã para a gravação de conteúdos para suas redes sociais. À tarde, o candidato participou de uma entrevista para um portal de notícias. À noite, ele se reuniu com pastores de uma Igreja Evangélica para um jantar.

Well – PSTU

O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.