Confira as ações dos candidatos à prefeitura de Belém desta sexta-feira (27/09)

A pouco mais de uma semana para as eleições municipais, marcadas para o próximo domingo (06/10), os candidatos à Prefeitura de Belém intensificam as suas ações de campanha nesta reta final em busca de novos apoiadores. Nos próximos dias, os partidos e candidatos devem aumentar os compromissos políticos, especialmente até a véspera do pleito, no prazo máximo permitido pela Justiça Eleitoral para a realização de campanhas por meio de alto-falantes e distribuição de material.

Na capital paraense, 1.056.697 eleitores estão aptos a votar em 2024 e devem escolher os seus representantes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador pelos próximos quatro anos. Abaixo, você acompanha um resumo da atividade dos candidatos ao cargo de prefeito da capital paraense, Belém, nesta sexta-feira (27/09).

Delegado Éder Mauro – PL

Não enviou informações



Delegado Eguchi – PRTB

Não enviou informações



Edmilson Rodrigues - PSOL

Edmilson Rodrigues concedeu entrevista ao JL1, da TV Liberal, e a um podcast, nos quais falou de suas realizações e propostas. Ao final da tarde, Edmilson encontrou apoiadores na Avenida Nazaré para uma caminhada até o Mercado de São Brás.

Igor Normando - MDB

Pela manhã, Igor Normando concedeu uma entrevista para um grupo de comunicação, que foi veiculada na TV e na rádio. Ao fim da tarde, o candidato realizou mais um Arrastão do 15 com os moradores do Guamá.

Ítalo Abati – NOVO

Não enviou informações

Jefferson Lima - Podemos

Jefferson Lima, do Podemos, fez caminhada pela área central de Belém, na manhã desta sexta-feira. O candidato esteve na Praça do Relógio e de lá partiu para percorrer várias ruas do Comércio. À tarde foi conversar com os moradores do bairro da Cremação. Na sexta à noite participou de reunião com lideranças políticas do bairro de Águas Lindas.

Raquel Brício – UP

Não enviou informações



Thiago Araújo - Republicanos

Nesta sexta-feira ( 27), Thiago Araújo iniciou o dia gravando sua propaganda eleitoral. À tarde, ele se reuniu com moradores do bairro da Condor e apresentou suas propostas para a melhoria da região. À noite, Thiago participou de uma reunião com o movimento #ElascomEle, formado por mulheres que apoiam sua candidatura.

Well Macedo

Não enviou informações

O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.